Un informe de CAME reveló que el desembolso turístico cayó un 30,3% y que viajaron un 17,4% menos de personas durante el feriado por el Día de la Soberanía Nacional.

Hoy 15:11

El movimiento turístico durante el fin de semana largo por el Día de la Soberanía Nacional registró una caída tanto en la cantidad de viajeros como en el consumo. De acuerdo con un relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), 1.410.000 personas viajaron por el país y generaron un impacto económico directo de $332.557 millones, lo que representó una disminución real del 30,3% respecto del mismo feriado de 2025.

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La cantidad de turistas cayó un 17,4% interanual, aunque desde la entidad aclararon que la comparación está condicionada por la duración del descanso: mientras que en 2025 el fin de semana largo tuvo cuatro días, este año fue de tres.

El informe también señaló que la cercanía con otros feriados de noviembre y las dificultades económicas de los hogares influyeron en las decisiones de viaje.

Uno de los indicadores más significativos fue la reducción del gasto individual. Cada turista desembolsó, en promedio, $118.770 diarios, un 3,1% menos que en 2025, una vez descontada la inflación.

La estadía promedio fue de dos días, frente a los 2,3 registrados durante el mismo feriado del año pasado. Esta reducción, combinada con la menor cantidad de viajeros y la caída del consumo diario, explica el retroceso del movimiento económico total.

Desde CAME advirtieron que las restricciones de ingresos condicionaron la posibilidad de realizar viajes más extensos, lo que favoreció las escapadas de cercanía, las actividades gratuitas y las propuestas recreativas de bajo costo.

El relevamiento mostró que los turistas priorizaron destinos próximos a sus lugares de residencia, con reservas de último momento y estadías breves.

Las ferias, los espectáculos gratuitos, los espacios naturales y las fiestas populares fueron algunas de las alternativas elegidas por quienes buscaron reducir los gastos.

La entidad también observó diferencias importantes entre los destinos. Mientras algunas localidades alcanzaron elevados niveles de ocupación gracias a acontecimientos culturales, deportivos o religiosos, otras registraron una demanda moderada.

El turismo de cercanía y las visitas por el día tuvieron un papel relevante para sostener la actividad gastronómica y comercial, aunque su impacto económico fue diferente al de los turistas que contrataron alojamiento.

En la provincia de Buenos Aires, la actividad turística se distribuyó principalmente entre la Costa Atlántica, las sierras y las ciudades del interior.

En Mar del Plata, las reservas hoteleras se ubicaron cerca del 60% al comienzo del fin de semana, por debajo de los niveles registrados durante el feriado anterior. La ciudad recibió visitantes atraídos por espectáculos musicales y propuestas culturales, aunque predominaron las escapadas de dos noches.

En Chascomús, las reservas alcanzaron el 70%, favorecidas por la cercanía con el Área Metropolitana de Buenos Aires y La Plata.

Por su parte, La Plata registró una ocupación hotelera cercana al 50%, con establecimientos que informaron niveles de entre el 45% y el 70%. Los festejos por el 144º aniversario de la ciudad reunieron a unas 120.000 personas en Plaza Moreno.

Otros destinos bonaerenses, como Tandil, Pinamar, Cariló y Villa Gesell, ofrecieron actividades culturales, deportivas y gastronómicas que contribuyeron a sostener el movimiento turístico.

A diferencia de otros destinos, la Ciudad de Buenos Aires registró una elevada actividad turística.

Según las proyecciones del Observatorio Turístico porteño, más de 126.000 turistas nacionales e internacionales visitaron la Capital Federal, con una ocupación hotelera promedio del 83% y un impacto económico superior a los $40.000 millones.

La amplia agenda de espectáculos musicales, actividades deportivas y propuestas gastronómicas contribuyó a convertirlo en el fin de semana largo con mayor cantidad de visitantes del año en la Ciudad.

Entre los destinos del interior que también mostraron buenos niveles de ocupación se destacaron Bariloche, con el 85%; Ushuaia, con el 78%; Jujuy, con el 71%; y Mendoza, con el 70%.

El informe de CAME también presentó un balance de la actividad turística durante los fines de semana largos del año.

En nueve de esos períodos, excluidos los feriados extraordinarios por la visita del papa León XIV y el del 9 de julio, que coincidió con las vacaciones de invierno, se movilizaron 14.339.094 turistas.

La estadía promedio fue de 2,3 días, con un gasto diario por persona de $111.537 y un impacto económico acumulado superior a los $3,7 billones.

Sin embargo, los resultados del último fin de semana largo reflejaron las dificultades para sostener los niveles de consumo turístico.

Aunque las fiestas populares, los acontecimientos deportivos y las propuestas culturales continuaron movilizando visitantes, la reducción del poder adquisitivo y la necesidad de ajustar los presupuestos familiares condicionaron la duración de los viajes y los gastos realizados en cada destino.

El balance dejó así un escenario de viajes más cortos, menor consumo real y una creciente preferencia por alternativas económicas, en la antesala de la temporada de verano 2027.