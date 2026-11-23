El entrenador portugués evitó hablar sobre el mediocampista argentino, que atraviesa un gran presente en el Como de Italia. El club español conserva una opción de recompra para recuperarlo en 2027.

Hoy 14:38

El gran presente de Nico Paz en el Como de Italia y sus destacadas actuaciones con la Selección Argentina volvieron a instalar el debate sobre su posible regreso al Real Madrid. Sin embargo, José Mourinho fue contundente cuando le consultaron sobre el futuro del mediocampista y prefirió no profundizar en el tema.

Durante la conferencia de prensa previa al encuentro frente al PSV, por la quinta fecha de la fase de liga de la Champions League, el entrenador portugués recibió una pregunta sobre la posibilidad de que el conjunto merengue ejecute la opción de recompra del futbolista argentino a mediados de 2027.

"No es mi jugador", respondió Mourinho, con una frase breve que dejó en claro su intención de no involucrarse en las especulaciones. El técnico evitó dar una valoración futbolística sobre Paz y tampoco adelantó si le gustaría contar con él en su plantel.

El mediocampista de 22 años se convirtió en una de las principales figuras del Como y sus actuaciones despertaron nuevamente el interés del club español. Aunque el futbolista continúa desarrollando su carrera en la Serie A, Real Madrid mantiene una alternativa contractual para recuperar sus servicios.

El acuerdo entre ambas instituciones contempla una opción de recompra para la temporada 2027-2028. De acuerdo con las cifras que trascendieron, el conjunto madrileño debería desembolsar alrededor de 80 millones de euros para concretar su regreso, una inversión importante que todavía no tiene una decisión definitiva.

Mientras tanto, Nico Paz continúa consolidándose en el fútbol italiano y sumando protagonismo en la Selección Argentina. Su rendimiento lo posiciona como uno de los jóvenes talentos argentinos con mayor proyección en Europa.

Por ahora, Real Madrid no confirmó si ejecutará la cláusula de recompra, mientras que Mourinho mantiene la cautela y evita anticipar decisiones sobre el armado del plantel para la próxima temporada.