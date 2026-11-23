En el marco del Día de la Música, la agrupación brindó un espectáculo gratuito en el Centro Cultural Sixto Palavecino. El repertorio incluyó obras clásicas y un cierre especial con «Libertango», de Astor Piazzolla.

Hoy 13:36

La ciudad de Fernández vivió una noche especial por el Día de la Música con la presentación de la Orquesta Estable de la Universidad Nacional de Santiago del Estero (UNSE). El concierto, con entrada libre y gratuita, se realizó en el Centro Cultural Sixto Palavecino, que estuvo colmado de vecinos y amantes de la música.

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Bajo la dirección del maestro Pedro Barbieri, la agrupación ofreció un repertorio que incluyó reconocidas obras de la música clásica universal, entre ellas composiciones de Wolfgang Amadeus Mozart, Johannes Brahms y Antonín Dvořák.

Uno de los momentos destacados llegó con la interpretación de la obertura de «La flauta mágica», de Mozart. Luego de los aplausos del público, los músicos regresaron al escenario para un bis especial con «Libertango», de Astor Piazzolla.

La actividad fue organizada en conjunto por la Municipalidad de Fernández y la Secretaría de Extensión Universitaria de la UNSE, con el objetivo de acercar propuestas culturales de calidad a la comunidad.

La intendente Yanina Iturre participó de la velada junto a funcionarios municipales y autoridades universitarias. Al finalizar, entregó un reconocimiento institucional a los integrantes de la orquesta por su trayectoria y su aporte a la cultura local.

De esta manera, Fernández celebró el Día de la Música con una propuesta artística que reunió a la comunidad y permitió disfrutar de grandes obras del repertorio sinfónico.