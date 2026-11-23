El plantel xeneize regresó al país tras conquistar el título internacional y fue recibido por una multitud en Ezeiza. En medio de los festejos, los jugadores recordaron a su clásico rival con canciones y una particular aparición.

Hoy 13:19

Boca Juniors regresó a la Argentina después de conquistar la Copa Sudamericana 2026 y vivió una noche de celebración junto a sus hinchas en el predio de Ezeiza. Sin embargo, los festejos por la estrella número 76 de su historia también tuvieron un destinatario especial: River Plate, que fue blanco de distintas cargadas por parte de los futbolistas.

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El plantel dirigido por Rodolfo Arruabarrena arribó al país cerca de la medianoche del domingo y fue recibido por una multitud. Desde un micro descapotable, los campeones compartieron la alegría con los simpatizantes, que celebraron el final de una sequía de 18 años sin títulos internacionales.

Uno de los momentos más llamativos se produjo cuando uno de los integrantes del plantel apareció disfrazado del fantasma de la B, en una clara referencia al descenso de River a la Primera Nacional en 2011. La particular escena despertó risas y se convirtió en uno de los episodios destacados de los festejos.

Las bromas continuaron con diferentes canciones dedicadas al eterno rival. Entre los cánticos que entonaron los jugadores y los hinchas se escuchó "El que no salta, se fue a la B", además de otras tradicionales cargadas que suelen aparecer en los clásicos entre ambos clubes.

También hubo espacio para reconocer a Leandro Paredes, uno de los grandes referentes del equipo campeón. Los simpatizantes le dedicaron una canción especial al mediocampista, quien fue protagonista de la conquista continental y recibió el cariño de los miles de fanáticos presentes.

La celebración llegó después del triunfo por 2-0 sobre Atlético Mineiro en Barranquilla, resultado que le permitió a Boca volver a levantar un trofeo internacional y desatar una verdadera fiesta entre sus seguidores.

De todas maneras, el Xeneize deberá cambiar rápidamente el chip. Este lunes retomará los entrenamientos con la mirada puesta en el partido del miércoles ante Independiente Rivadavia, por los octavos de final del Torneo Clausura, donde buscará mantener viva la ilusión de cerrar el año con otra conquista.