Los delincuentes rompieron el candado de la puerta principal y sustrajeron tres televisores, una notebook, una tablet y otros objetos de valor. El hecho es investigado por la Justicia.

Hoy 12:34

Un importante robo domiciliario fue denunciado en la localidad de El Porvenir, departamento Río Hondo, donde delincuentes ingresaron a una vivienda tras violentar el candado de la puerta principal y se llevaron numerosos objetos de valor.

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El hecho fue descubierto ayer por la tarde, en una propiedad ubicada sobre el camino Las Moras. Según consta en la denuncia, la damnificada, una mujer de 37 años, recibió el llamado de un vecino que le advirtió que la puerta de su domicilio se encontraba abierta.

Ante esta situación, la mujer se comunicó con su expareja, quien se dirigió al inmueble alrededor de las 20.30 y constató que personas desconocidas habían roto el candado de la puerta principal para ingresar.

Al revisar la vivienda, descubrieron que los delincuentes habían sustraído tres televisores de 55, 43 y 32 pulgadas, una notebook, una tablet, un teléfono celular, un parlante, una garrafa de 10 kilos y un par de zapatillas.

La damnificada radicó la denuncia en la Comisaría Comunitaria N.º 40, que tomó intervención en el hecho.

Por disposición de la fiscal de turno, Dra. Pérez Vicens, se iniciaron las actuaciones correspondientes para avanzar con la investigación y esclarecer lo sucedido.

Hasta el momento, los autores del robo no fueron identificados.