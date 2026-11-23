El cruce de cuartos de final del Torneo Clausura todavía no tiene escenario confirmado. La Gloria pretende jugar en su estadio, aunque existe la posibilidad de trasladar el partido al Mario Alberto Kempes y permitir la presencia de hinchas de ambos equipos.

Hoy 12:36

River Plate ya conoce a su próximo rival en el Torneo Clausura 2026. Después de eliminar a Lanús, el equipo de Leonardo Ponzio deberá visitar a Instituto de Córdoba por los cuartos de final. Sin embargo, todavía existe una incógnita importante: el estadio en el que se disputará el encuentro.

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La intención de la Gloria es recibir al Millonario en el Monumental Presidente Perón de Alta Córdoba, donde construyó una notable fortaleza durante la fase regular. No obstante, la posibilidad de trasladar el partido al Mario Alberto Kempes, con presencia de ambas hinchadas, sigue sobre la mesa.

El entrenador de Instituto, Diego Flores, fue contundente al referirse a la localía. "Tengo entendido al 100 por ciento que vamos a jugar en Alta Córdoba", aseguró después de la victoria por 2-1 sobre Huracán, que le permitió a su equipo avanzar a cuartos de final.

Sin embargo, existe un factor que podría modificar los planes. El estadio de Instituto fue utilizado recientemente para un recital de María Becerra, por lo que la dirigencia deberá evaluar las condiciones del campo de juego antes de confirmar definitivamente la sede.

Desde lo deportivo, la preferencia del conjunto cordobés tiene una explicación: disputó ocho partidos como local durante el semestre, con siete victorias y un empate. Además, terminó primero en la Zona A, lo que le permite definir esta instancia frente a su público.

La alternativa del Kempes también representa una oportunidad económica considerable, ya que permitiría ampliar la capacidad de 22.000 a aproximadamente 57.000 espectadores. En ese escenario, también podría habilitarse un sector para los simpatizantes de River, aunque la presencia de público visitante todavía no está autorizada.

Por el momento, todo indica que Instituto intentará mantener su localía en Alta Córdoba. Mientras se aguarda la definición del escenario, el encuentro está previsto para el fin de semana del 28 y 29 de noviembre, con día y horario todavía por confirmar.