El capitán del Millonario publicó un contundente mensaje en sus redes sociales tras la clasificación a los cuartos de final del Torneo Clausura. El defensor admitió que el equipo no cumplió las expectativas durante la temporada.

Hoy 12:45

River Plate consiguió avanzar a los cuartos de final del Torneo Clausura 2026 después de eliminar a Lanús, pero el triunfo no alcanzó para borrar las frustraciones acumuladas durante la temporada. En ese contexto, Nicolás Otamendi utilizó sus redes sociales para enviarles un mensaje a los hinchas y reconocer el difícil presente del equipo.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El capitán del Millonario compartió una historia en su cuenta de Instagram con un video de los simpatizantes en el estadio Monumental. Junto a las imágenes, escribió una frase que rápidamente llamó la atención: "Estamos en deuda. Lo sabemos, pero vamos a dejar la vida por ustedes y por estos colores".

El defensor campeón del mundo también acompañó la publicación con la palabra "Únicos", en reconocimiento al acompañamiento de los hinchas, que volvieron a llenar las tribunas pese a una temporada marcada por los resultados adversos.

River quedó eliminado de la Copa Argentina y de la Copa Sudamericana en los octavos de final, además de perder sus posibilidades de clasificarse a la Copa Libertadores 2027 mediante la tabla anual. A esto se sumó el contraste con Boca, que conquistó la Sudamericana y terminó en lo más alto de la clasificación acumulada.

En medio de ese panorama, el Torneo Clausura aparece como la última oportunidad para cerrar el año con un título. La clasificación frente a Lanús renovó las expectativas de un plantel que buscará dejar atrás las decepciones y recuperar la confianza de sus seguidores.

El próximo desafío será ante Instituto de Córdoba, en condición de visitante, por los cuartos de final. Mientras se define el escenario del encuentro, Otamendi dejó en claro que el plantel es consciente de la deuda deportiva y está dispuesto a luchar por la última conquista posible de la temporada.