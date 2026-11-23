El capitán xeneize compartió una imagen de los trofeos de la Copa Sudamericana y la tabla anual. Tras la histórica consagración en Barranquilla, el mediocampista celebró los logros del equipo y ya piensa en el Torneo Clausura.

Hoy 12:26

Boca Juniors atraviesa días de festejos después de conquistar la Copa Sudamericana 2026 y uno de los grandes protagonistas de la consagración, Leandro Paredes, volvió a demostrar su felicidad con una publicación que rápidamente llamó la atención de los hinchas.

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Este lunes, el capitán xeneize compartió una historia en su cuenta de Instagram en la que mostró los dos trofeos que levantó recientemente con Boca: el de la tabla anual y el de la Copa Sudamericana. La imagen estuvo acompañada por una frase que reflejó el entusiasmo del futbolista: "Buen día, bosteros".

El mediocampista campeón del mundo fue una de las figuras del equipo que consiguió el título internacional tras vencer 2-0 a Atlético Mineiro en Barranquilla, poniendo fin a una sequía de 18 años sin conquistas internacionales para el club de La Ribera.

La consagración tuvo un condimento especial para Paredes, quien disputó la final pese a atravesar un cuadro de deshidratación. Su estado físico le impidió completar el encuentro y, posteriormente, debió someterse a estudios médicos por una descompensación que generó preocupación.

Sin embargo, el futbolista ya regresó a los entrenamientos y apunta a recuperarse completamente para el próximo compromiso del Xeneize. Boca enfrentará este miércoles a Independiente Rivadavia de Mendoza, por los octavos de final del Torneo Clausura.

El entrenador Rodolfo Arruabarrena deberá evaluar el estado físico de sus jugadores después del desgaste de la final continental. Mientras tanto, Paredes disfruta de los títulos obtenidos y mantiene intacta la ilusión de seguir sumando conquistas con la camiseta azul y oro.