La misionera Daiana Pereyra desfiló con un imponente vestuario inspirado en el Escudo Nacional, con los colores celeste y blanco y símbolos de la identidad argentina.

Hoy 12:12

La representante argentina en Miss Universo 2026, Daiana Pereyra, sorprendió en Puerto Rico con un imponente traje típico inspirado en el Escudo Nacional. La modelo misionera de 28 años lució una estructura de grandes dimensiones con los colores celeste y blanco, un cetro dorado y detalles que no pasaron desapercibidos.

El diseño incluyó el Sol de Mayo, laureles, el gorro frigio y palomas, símbolos que representan la libertad, las victorias, la paz y la esperanza. La propuesta combinó historia e identidad nacional en una impactante puesta en escena.

Desde sus redes sociales, Daiana compartió imágenes del vestuario y explicó su significado bajo la frase: "La mujer que lleva el sol de una Nación".

La gala final de Miss Universo 2026 se realizará el 24 de noviembre en Puerto Rico. En esta edición participan 116 candidatas y solo 30 avanzarán a la siguiente instancia.