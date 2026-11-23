Eric Grennon, el simpatizante que se volvió viral por celebrar anticipadamente la conquista de la tabla anual, rompió el silencio y contó cómo una confusión con la transmisión radial terminó convirtiéndolo en protagonista de las redes sociales.

Hoy 13:02

El hincha de Rosario Central que se hizo viral por festejar un campeonato que finalmente ganó Boca Juniors volvió a aparecer públicamente y explicó cómo se produjo la confusión que lo llevó a ingresar al campo de juego del Gigante de Arroyito. Se trata de Eric Grennon, quien protagonizó uno de los momentos más insólitos de la definición de la tabla anual del fútbol argentino.

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El episodio ocurrió el pasado 7 de noviembre, cuando Rosario Central derrotó 2-0 a Estudiantes de Río Cuarto y sus hinchas creyeron que habían conquistado el título. Sin embargo, mientras celebraban dentro del estadio, Enner Valencia convirtió el gol que le permitió a Boca superar a Defensa y Justicia y quedarse con la consagración.

Más de dos semanas después, Grennon explicó que todo se originó por una información equivocada que llegó a través de la radio. "Fue un momento de confusión por el tema de la radio. Estaban escuchándolo y estábamos pendientes de la radio porque no había señal", relató.

El simpatizante aseguró que quienes seguían el encuentro de Boca interpretaron que el gol del conjunto xeneize había sido anulado. "Nosotros nos quedamos con lo último que se gritó, que se había anulado (el gol de Boca), y salimos a festejar", recordó. Minutos después, mientras todavía se encontraba dentro del campo de juego, recibió la noticia de que el tanto había sido convalidado y Boca era el campeón.

La situación no terminó allí. Su festejo recorrió las redes sociales y provocó una gran cantidad de burlas y comentarios. Grennon reconoció que reaccionó con enojo porque algunos usuarios comenzaron a escribirle incluso en publicaciones personales junto a familiares y amigos. "Me mandaron mensajes por todos lados y por eso reaccioné en caliente", explicó.

Finalmente, el hincha admitió que todavía le sorprende la repercusión que alcanzó el episodio. "El primer día no entendía nada", aseguró, antes de contar que su imagen apareció en innumerables publicaciones y hasta en recreaciones dentro del videojuego GTA.

De esta manera, el protagonista de uno de los festejos fallidos más comentados del fútbol argentino aclaró lo sucedido y reconoció que todo nació de una confusión en medio de una definición cargada de tensión y expectativa.