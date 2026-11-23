El sujeto fue localizado momentos después del sangriento hecho. La policía secuestró el arma usada durante el ataque.

Hoy 09:57

Efectivos de la Unidad Motorizada 1 aprehendieron a un joven de 21 años acusado de atacar con un arma blanca a un amigo de 25 años, identificado como Rodrigo Gómez, quien sufrió dos heridas en el tórax. El procedimiento permitió además el secuestro del cuchillo utilizado en la agresión.

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El violento episodio se registró alrededor de las 8.40 de este lunes feriado, en calle 195, entre Pasaje 11 y calle 190 del barrio Juan Felipe Ibarra.

Tras tomar conocimiento de lo ocurrido, personal policial desplegó un operativo en la zona para localizar al agresor. Como resultado de las averiguaciones, los efectivos lograron ubicarlo en un domicilio del barrio Juan Felipe Ibarra, donde se concretó su aprehensión.

Secuestro del arma

Según informó la policía, durante el procedimiento, los uniformados también lograron secuestrar un cuchillo marca Tramontina con cabo plástico azul, señalado como el arma empleada durante la agresión.

El acusado fue trasladado a sede policial, donde quedó a disposición de la Justicia, mientras que la víctima fue asistida y sometida a las correspondientes evaluaciones médicas para determinar la gravedad de las lesiones sufridas.