El entrenador recuperará al lateral campeón del mundo para los cuartos de final del Torneo Clausura. Mientras tanto, Marcos Acuña y Lucas Beltrán serán evaluados por las molestias físicas que sufrieron ante Lanús.

Hoy 14:28

River Plate comenzó a preparar el partido ante Instituto de Córdoba, por los cuartos de final del Torneo Clausura 2026, y el entrenador Leonardo Ponzio podría realizar hasta tres modificaciones en el equipo titular. La buena noticia es el regreso de Gonzalo Montiel, aunque existe preocupación por el estado físico de Marcos Acuña y Lucas Beltrán.

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Después de superar a Lanús en los octavos de final, el plantel millonario retomó los entrenamientos este lunes en el predio de Ezeiza. Los futbolistas que participaron del encuentro realizaron trabajos regenerativos, mientras que el cuerpo técnico comenzó a evaluar las alternativas para el próximo compromiso.

Las principales dudas pasan por Acuña y Beltrán, quienes debieron abandonar el partido frente al Granate por distintas molestias. El lateral izquierdo sufrió una dolencia muscular en el aductor izquierdo, mientras que el delantero terminó con una entorsis en el tobillo derecho. Ninguno fue sometido a estudios médicos y ambos serán evaluados durante la semana.

En caso de que no lleguen en condiciones, Francisco Ortega y Sebastián Driussi aparecen como las principales alternativas. Los dos ingresaron ante Lanús y dejaron buenas sensaciones. Ortega aportó profundidad por la banda izquierda, mientras que Driussi ofreció mayor participación en la elaboración del juego.

Por otra parte, Montiel tiene asegurado su regreso al equipo titular después de cumplir las dos fechas de suspensión por su expulsión en el Superclásico ante Boca. El Tribunal de Disciplina de la AFA redujo su sanción inicial de tres partidos, por lo que el defensor podrá reaparecer frente a Instituto en reemplazo de Giovanni González.

La situación de Acuña y Beltrán se definirá en los próximos entrenamientos. El cuerpo técnico priorizará la recuperación de ambos, aunque la disputa por un lugar en la delantera entre Beltrán y Driussi podría mantenerse incluso si el cordobés recibe el alta física.

Con este panorama, River buscará llegar de la mejor manera al duelo ante Instituto, previsto para el próximo fin de semana en Córdoba, con el objetivo de meterse entre los cuatro mejores del campeonato y mantener viva la ilusión de conquistar el último título de la temporada.