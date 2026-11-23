El piloto argentino buscará mantener su buen rendimiento después de finalizar sexto en Las Vegas. La actividad corresponde a la penúltima fecha de la temporada 2026 en el circuito de Lusail.

Hoy 13:33

Franco Colapinto volverá a la acción en la Fórmula 1 el próximo fin de semana, cuando se dispute el Gran Premio de Qatar, correspondiente a la penúltima fecha del campeonato 2026. El piloto argentino de Alpine llega entusiasmado después de conseguir un destacado sexto puesto en Las Vegas y buscará cerrar la temporada con otra buena actuación.

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La competencia se desarrollará entre el viernes 27 y el domingo 29 de noviembre en el Circuito Internacional de Lusail, ubicado en las afueras de Doha. El trazado cuenta con una extensión de 5,419 kilómetros y se caracteriza por sus curvas de alta velocidad, además de la particularidad de albergar carreras nocturnas bajo iluminación artificial.

Después de su gran desempeño en el Gran Premio de Las Vegas, donde alcanzó su mejor resultado de la temporada junto con el sexto lugar obtenido en Canadá, Colapinto afrontará las dos últimas carreras del calendario con el objetivo de seguir sumando puntos para Alpine.

El cronograma del GP de Qatar, con horarios de Argentina, será el siguiente:

Viernes 27 de noviembre

Práctica libre 1: 10.30

Práctica libre 2: 14.00

Sábado 28 de noviembre

Práctica libre 3: 11.30

Clasificación: 15.00

Domingo 29 de noviembre

Carrera: 13.00

Los fanáticos argentinos podrán seguir toda la actividad del Gran Premio de Qatar en vivo a través de Fox Sports y Disney+ Premium, desde los entrenamientos hasta la carrera principal del domingo.

Tras su presentación en Qatar, Colapinto tendrá una última competencia antes de finalizar el año. La Fórmula 1 cerrará su temporada con el Gran Premio de Abu Dhabi, que se disputará del 4 al 6 de diciembre en el circuito de Yas Marina.

De esta manera, el argentino buscará aprovechar el impulso conseguido en Las Vegas para despedir el campeonato 2026 de la mejor manera y ratificar su crecimiento dentro de la máxima categoría del automovilismo mundial.