El Millonario se comunicó con el arquero marroquí, que actualmente juega en Al-Hilal de Arabia Saudita. Su posible llegada está vinculada a una eventual salida de Santiago Beltrán al fútbol europeo.

Hoy 14:01

River Plate comenzó a planificar el armado de su plantel para la temporada 2027 y ya dio los primeros pasos para intentar incorporar a un futbolista de jerarquía internacional. La dirigencia del Millonario inició contactos con Yassine Bounou, más conocido como Bono, el arquero de la selección de Marruecos que actualmente defiende los colores de Al-Hilal de Arabia Saudita.

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El interés surge ante la posibilidad de que Santiago Beltrán sea transferido al fútbol europeo en el próximo mercado de pases. El juvenil tuvo destacadas actuaciones durante 2026 y despertó el interés de clubes como Aston Villa de Inglaterra y Atlético de Madrid de España, que siguen de cerca su situación.

Ante este escenario, River pretende asegurar el futuro de Beltrán y trabaja para extender su contrato hasta diciembre de 2030, mejorar sus condiciones salariales y elevar su cláusula de rescisión. El vínculo actual finaliza a fines de 2027 y la dirigencia no estaría dispuesta a aceptar ofertas inferiores a los 15 millones de dólares.

Mientras tanto, representantes del club viajaron a Arabia Saudita para transmitirle a Bono el interés de incorporarlo. El arquero marroquí, de 35 años, tiene contrato con Al-Hilal hasta julio de 2028, por lo que una eventual llegada dependerá de las negociaciones con la institución saudí.

Un detalle que alimenta la ilusión de los hinchas es que Bono es un reconocido simpatizante de River y en varias oportunidades manifestó su deseo de vestir la camiseta millonaria. En una entrevista concedida en 2023, el guardameta confesó: "Es algo pendiente que tengo, sinceramente. Es uno de los sueños que tengo y me encantaría que algún día se cumpla".

Por el momento, las conversaciones se encuentran en una etapa preliminar y las negociaciones formales podrían comenzar en enero. Incluso, no se descarta la posibilidad de que Bono llegue para competir con Beltrán durante el primer semestre de 2027, en caso de que el juvenil continúe en la institución.

De esta manera, River apunta a reforzar el arco con un futbolista de experiencia mundialista, mientras analiza el futuro de una de sus principales figuras y comienza a proyectar el equipo para la próxima temporada.