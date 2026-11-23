El hijo de la víctima de un atropello fatal en San Salvador de Jujuy clama por justicia y cuestiona la decisión judicial sobre la libertad de la imputada.

Hoy 14:18

El próximo jueves se cumplirán dos meses de la trágica muerte de Damiana Ramos, una mujer de 72 años que fue atropellada por una motociclista en la avenida Yuto, ubicada en el barrio Alto Comedero de San Salvador de Jujuy. Este lamentable incidente tuvo lugar la noche del sábado 26 de septiembre y ha generado un intenso debate sobre la pertinencia de las detenciones preventivas en casos de homicidio culposo.

La imputada, Evelyn Abat, de 24 años, enfrenta cargos por “homicidio culposo” pero permanece en libertad en su domicilio, lo que ha suscitado la indignación de la familia de la víctima. En un giro inesperado de los acontecimientos, Emilio Velázquez, hijo de Damiana, se encontró con Abat en una situación tensa que fue capturada en un video que rápidamente se volvió viral en las redes sociales.

El video muestra el momento en que Velázquez se encuentra frente a la acusada mientras esperaba a su hija en el hospital “Pablo Soria”. En un tono de profunda tristeza y frustración, Velázquez compartió: “Terrible. Fui al hospital y así de frente me la crucé, estaba esperando a mi hija y ella (Evelyn Abat) salía de la enfermería”. Este encuentro inesperado dejó al hombre con una sensación de impotencia, al ver a la mujer que supuestamente causó la muerte de su madre actuar con normalidad.

“Normal, una vida normal, sonriente como si no hubiera hecho nada. Cargo de consciencia, cero”, añadió Velázquez, enfatizando su descontento con la situación. Este tipo de encuentros en la vía pública subraya un problema mayor en Jujuy, donde la justicia en casos de accidentes fatales frecuentemente se cuestiona. La falta de acciones contundentes por parte del sistema judicial se ha convertido en un tema de preocupación para las familias de las víctimas.

Durante la conversación, Velázquez recriminó a Abat por su presunto consumo de alcohol antes del accidente, a lo que la imputada no respondió. “La filmé para que vea todo el mundo la Justicia que tenemos”, comentó Velázquez, evidenciando su deseo de que la sociedad tome conciencia sobre la grave realidad que enfrentan las familias afectadas por estos incidentes.

El magistrado a cargo del caso, Martín Moncorvo, ha sido objeto de críticas por su decisión de denegar la prisión preventiva solicitada por el fiscal Emilio Gurrieri. Velázquez expresó su frustración: “Creo que el juez es muy tibio”, cuestionando la efectividad del sistema judicial en la protección de las víctimas.

La investigación penal preparatoria avanza, aunque está pendiente de las pericias accidentológicas y de la revisión del teléfono celular de Abat, que podría ofrecer más detalles sobre su comportamiento antes del accidente. “Voy a tener que dejar todo para que se haga justicia por mi madre”, concluyó Velázquez, quien opera un emprendimiento gastronómico en el sector B5 de Alto Comedero, donde residía Damiana Ramos. La lucha por justicia continúa, ya que la familia busca que se tomen medidas adecuadas para evitar que situaciones similares se repitan en el futuro.