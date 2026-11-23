La definición del certamen entre el Boca y Platense todavía no tiene día ni escenario confirmados. El Estadio Único Madre de Ciudades aparece como una de las opciones más fuertes, mientras la organización analiza postergar el encuentro por el calendario de Boca.

Hoy 14:40

La final de la Copa Argentina 2026 entre Boca Juniors y Platense continúa rodeada de incertidumbre. Aunque inicialmente estaba prevista para el miércoles 2 de diciembre, la organización analiza modificar la fecha del encuentro para el martes 8 de diciembre.

En las últimas horas surgieron dos escenarios posibles. El primero contempla mantener el partido el 2 de diciembre, una alternativa en la que el Estadio Único Madre de Ciudades se posiciona como una de las opciones mejor ubicadas para recibir a los finalistas.

La segunda posibilidad es trasladar el encuentro al miércoles 9 de diciembre, con la ciudad de Córdoba como principal candidata para albergar la definición. También trascendió el martes 8 como una fecha alternativa, aunque ninguna de estas opciones recibió confirmación oficial.

Santiago del Estero tiene chances concretas de recibir nuevamente una final de la Copa Argentina, especialmente si se mantiene la programación original. El Madre de Ciudades cuenta con experiencia en la organización de grandes acontecimientos futbolísticos y ya fue escenario de numerosas definiciones nacionales e internacionales.

Otra de las sedes que estuvo en consideración fue el Gigante de Arroyito, en Rosario, aunque esta alternativa perdió terreno en los últimos días. De esta manera, la elección del estadio estaría estrechamente vinculada con la fecha que finalmente establezca la organización.

Uno de los factores que condiciona la programación es el ajustado calendario de Boca, que viene de consagrarse campeón de la Copa Sudamericana tras vencer 2-0 a Atlético Mineiro en Barranquilla. El equipo de Rodolfo Arruabarrena deberá enfrentar este miércoles 25 de noviembre a Independiente Rivadavia por los octavos de final del Torneo Clausura y, en caso de avanzar, tendrá nuevos compromisos en los días siguientes.

¿Cuándo se confirmará la sede? Se espera que la organización de la Copa Argentina y la AFA comuniquen una decisión en las próximas horas, aunque todavía no se estableció un plazo oficial. El anuncio permitirá conocer el estadio, la fecha definitiva y el horario del encuentro, además de avanzar con la logística y la venta de entradas.

Mientras tanto, Santiago del Estero mantiene viva la posibilidad de recibir a Boca y Platense en una nueva final nacional, en un partido que promete una importante convocatoria y que podría devolver al Madre de Ciudades al centro de la escena del fútbol argentino.