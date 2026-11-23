Francisco Cerúndolo terminó como el mejor representante nacional.

Hoy 16:58

La temporada 2026 del tenis masculino llegó a su cierre en el circuito individual y la última actualización del ranking ATP dejó un balance positivo para Argentina, que terminó el año con diez representantes entre los 100 mejores del mundo. Entre ellos aparece el santiagueño Marco Trungelliti, quien finalizó en el puesto 92 de la clasificación internacional.

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El mejor argentino fue Francisco Cerúndolo, que se consolidó entre los 20 mejores del planeta al finalizar en esa posición con 2.220 puntos. Detrás se ubicó Tomás Martín Etcheverry, en el puesto 29 con 1.640 unidades, mientras que Thiago Tirante completó el podio nacional al alcanzar el lugar 47 con 1.197 puntos.

La lista de argentinos continuó con Mariano Navone (49°), Sebastián Báez (53°), Juan Manuel Cerúndolo (54°), Camilo Ugo Carabelli (65°), Facundo Díaz Acosta (66°) y Román Andrés Burruchaga (79°).

Por su parte, Marco Trungelliti cerró la temporada en el puesto 92 del mundo, con 660 puntos, manteniéndose entre los cien mejores tenistas del circuito. El santiagueño completó así un año significativo en su trayectoria, consolidando su presencia en la elite del tenis internacional.

En lo más alto de la clasificación, Alexander Zverev terminó como número uno del mundo con 10.350 puntos, pese a caer en la final de las ATP Finals de Turín ante Carlos Alcaraz. El alemán logró mantenerse por delante del italiano Jannik Sinner, segundo con 7.950 unidades.

Alcaraz, campeón del torneo de maestros, finalizó tercero con 7.600 puntos, apenas 350 por debajo de Sinner. El español consiguió recortar distancias en la parte alta del ranking y cerró el año con impulso de cara a la próxima temporada.

Entre las principales novedades del Top 10 se destacó el ascenso del francés Arthur Fils al sexto lugar y la presencia del joven español Rafael Jódar, quien terminó décimo después de comenzar la temporada cerca del puesto 168.

Con la actividad individual prácticamente concluida, el calendario internacional todavía tendrá como último gran atractivo la definición de la Copa Davis. Mientras tanto, Argentina cierra el 2026 con una importante representación en el ranking mundial y con Trungelliti entre sus diez mejores exponentes.