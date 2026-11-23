Tras consagrarse campeón de la Copa Sudamericana, el Xeneize evalúa solicitar que el encuentro de octavos de final del Torneo Clausura pase del miércoles al jueves. El retraso en el regreso desde Colombia y el desgaste físico del plantel son los principales motivos.

Hoy 16:15

Boca Juniors disfruta de la conquista de la Copa Sudamericana 2026, pero ya tiene un nuevo desafío en el horizonte. El conjunto dirigido por Rodolfo Arruabarrena analiza solicitar que el partido ante Independiente Rivadavia de Mendoza, correspondiente a los octavos de final del Torneo Clausura, se dispute un día más tarde de lo previsto.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El encuentro está programado para el miércoles 25 de noviembre, a las 21, en La Bombonera. Sin embargo, la dirigencia xeneize evalúa pedir que se traslade al jueves 26, con el objetivo de brindarle al plantel una jornada adicional de recuperación después de la final internacional disputada en Barranquilla.

Uno de los factores que motivó esta posibilidad fue el retraso en el regreso del equipo a la Argentina. La delegación tenía previsto retornar durante la madrugada del domingo, pero la descompensación que sufrió Leandro Paredes después de la consagración llevó a modificar los planes y permanecer una noche más en Colombia.

Finalmente, el plantel llegó al país durante la madrugada de este lunes, luego del triunfo por 2-0 sobre Atlético Mineiro. A esto se sumaron los festejos por el título y el desgaste físico que provocó disputar una final en condiciones de altas temperaturas y humedad.

El cuerpo técnico considera importante contar con más tiempo para recuperar a los futbolistas, especialmente a aquellos que terminaron exigidos durante la definición continental. Por ese motivo, la posibilidad de jugar el jueves aparece como una alternativa, aunque todavía no existe una solicitud formal confirmada ni una resolución de la organización.

Además, el calendario de Boca podría sufrir nuevas modificaciones. Si el Xeneize supera a Independiente Rivadavia y continúa avanzando en el Clausura, también podría solicitar que la final de la Copa Argentina ante Platense se traslade del 2 al 8 de diciembre, para evitar la acumulación de compromisos decisivos.

Por ahora, Boca mantiene su partido ante Independiente Rivadavia para el miércoles 25 a las 21, tal como figura en la programación vigente. La posibilidad de postergarlo dependerá de las gestiones del club y de una eventual aprobación de las autoridades del torneo.