Dos jóvenes en Guayamba, Catamarca, fueron aprehendidos por presuntas agresiones a sus padres durante la madrugada del domingo, movilizando a efectivos policiales a la zona.

Hoy 15:24

La madrugada del domingo en Guayamba, provincia de Catamarca, se registraron dos incidentes alarmantes de agresiones de hijos hacia padres, lo que llevó a la intervención policial en la región. Los hechos ocurrieron en distintos momentos, lo que refleja una problemática social que preocupa a las autoridades locales y a la comunidad en general.

El primer incidente tuvo lugar a las 03:40 horas en el barrio 20 Viviendas, donde efectivos de la Comisaría Departamental El Alto respondieron a un llamado de emergencia. En el sitio, los agentes arrestaron a un joven de 26 años, identificado como Tapia, quien fue señalado por su padre como el presunto autor de agresión verbal. Tras el arresto, el joven fue trasladado a la dependencia policial, donde permanece a disposición de la Fiscalía de Instrucción.

Menos de una hora después, a las 04:25, un segundo incidente tuvo lugar en la calle Sarmiento al 400, cuando personal del Comando de Operaciones Preventivas (COP) intervino en un caso de agresión física. En este caso, un joven de 24 años, apellidado Biza, fue detenido tras ser sorprendido agrediendo a su padre, un hombre de 57 años. El joven intentó huir, pero fue interceptado por los agentes a pocos metros del lugar del altercado.

Durante el procedimiento, un testigo adicional se presentó en el lugar y acusó a Biza de daños materiales en la puerta de su vivienda, lo que llevó a las autoridades a invitarlo a formalizar una denuncia penal en la Unidad Judicial N° 1. Esta situación pone de manifiesto la complejidad de las dinámicas familiares que pueden desembocar en violencia, y la necesidad de abordar estos casos con sensibilidad y eficacia.

Los aprehendidos están a la espera de las directrices de la Fiscalía de Instrucción en turno, que ha tomado conocimiento de los incidentes y se encuentra evaluando las medidas procesales pertinentes. La intervención de las fuerzas del orden en estos casos es crucial para garantizar la seguridad de todos los involucrados y para prevenir la escalada de la violencia en el ámbito familiar.

Estos episodios resaltan la importancia de contar con mecanismos adecuados de intervención y apoyo para las familias que atraviesan situaciones de conflicto. Las autoridades locales están trabajando en la implementación de programas de prevención y asistencia que aborden las raíces de la violencia familiar y promuevan una convivencia pacífica.