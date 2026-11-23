Los papeles de empresas nacionales registran subas cercanas al 7% en Nueva York, mientras que los bonos soberanos también muestran una recuperación. El riesgo país llegó a tocar los 1.015 puntos básicos, impulsado por el optimismo de los mercados internacionales.

Hoy 15:43

Los mercados financieros internacionales comenzaron la semana con una jornada de fuerte recuperación y los activos argentinos acompañaron la tendencia positiva. Este lunes 23 de noviembre, las acciones de empresas nacionales que cotizan en Wall Street registraron subas cercanas al 7%, mientras que los bonos soberanos avanzaron y el riesgo país llegó a retroceder unos 50 puntos básicos durante las operaciones.

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El indicador elaborado por JP Morgan, que mide la diferencia entre el rendimiento de los bonos argentinos y los títulos del Tesoro estadounidense, alcanzó un mínimo intradiario de 1.015 puntos básicos. Posteriormente, moderó su descenso y se ubicó alrededor de los 1.037 puntos, todavía por encima de la barrera de las 1.000 unidades.

Entre las compañías argentinas que mostraron importantes ganancias se destacaron Globant, Grupo Financiero Galicia, Banco Supervielle y BBVA Argentina. También registraron avances las empresas vinculadas con el sector energético, como YPF, a pesar de la caída del precio internacional del petróleo.

Por su parte, los bonos soberanos argentinos denominados en dólares experimentaron recuperaciones cercanas al 2%, lo que contribuyó a reducir el riesgo país después de las fuertes subas registradas durante las jornadas anteriores.

El impulso de Wall Street y el efecto Nvidia

La recuperación de los activos argentinos se produjo en un contexto de euforia en las principales bolsas de Estados Unidos, especialmente en el sector tecnológico. El índice Nasdaq llegó a registrar una suba superior al 6%, impulsado por el fuerte repunte de las acciones de Nvidia.

La compañía estadounidense, una de las principales referentes mundiales en inteligencia artificial, experimentó un incremento superior al 30% en el valor de sus acciones después de anunciar la restitución de Jensen Huang como presidente y director ejecutivo.

La noticia generó una reacción favorable entre los inversores internacionales y contribuyó a mejorar el clima financiero después de varias semanas marcadas por importantes pérdidas en los mercados.

En paralelo, el petróleo Brent registró una caída cercana al 3,3%, hasta los 89,46 dólares por barril, en medio de las expectativas sobre la oferta mundial de crudo y la evolución de las tensiones geopolíticas en Medio Oriente.

Cabe destacar que el mercado financiero argentino permaneció cerrado este lunes por el feriado del Día de la Soberanía Nacional, por lo que las operaciones se concentraron en los activos nacionales que cotizan en el exterior.

De esta manera, la atención estará puesta en la reapertura de la Bolsa porteña este martes, cuando podrá observarse si la recuperación internacional se traslada al mercado local y cómo reaccionan las cotizaciones del dólar.