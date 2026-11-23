Tras la conquista internacional el entrenador consolida su lugar entre los nombres destacados de la institución.

Hoy 17:21

La consagración de Boca Juniors en la Copa Sudamericana 2026 dejó una marca histórica para Rodolfo Arruabarrena. Después de conducir al Xeneize al título continental en Barranquilla, el Vasco ingresó en un grupo exclusivo de entrenadores que lograron conquistar un trofeo internacional con el club tanto como futbolistas como desde el banco de suplentes.

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Arruabarrena se convirtió en el segundo entrenador en conseguir esta particular hazaña en la historia de Boca. El primero había sido Jorge Benítez, quien integró como jugador el recordado equipo dirigido por Juan Carlos Lorenzo y luego también alcanzó la gloria internacional como técnico.

Durante su etapa como futbolista, el Vasco formó parte del plantel que conquistó la Copa Libertadores 2000, bajo la conducción de Carlos Bianchi. Aquella consagración llegó después de superar a Palmeiras en la final, con una definición por penales en el estadio Morumbí de Brasil.

Por su parte, Jorge Benítez había ganado las Copas Libertadores de 1977 y 1978, además de la Copa Intercontinental de 1977, como integrante del equipo de Juan Carlos Lorenzo. Años después, en 2004, asumió interinamente como entrenador tras la salida de Miguel Ángel Brindisi y condujo al Xeneize a la conquista de la Copa Sudamericana.

Con el reciente título obtenido frente a Atlético Mineiro, Arruabarrena también llegó a siete consagraciones con Boca entre sus dos etapas. Como jugador ganó el Apertura 1998, Clausura 1999 y la Libertadores 2000, mientras que como entrenador obtuvo el campeonato de Primera División 2015, la Copa Argentina 2015, la Liga Profesional por Tabla Anual 2026 y la Sudamericana 2026.

Además, el Vasco ingresó entre los cinco entrenadores más ganadores de la historia del club, al alcanzar los cuatro títulos de Miguel Ángel Russo. Por delante aparecen Alfio Basile y Juan Carlos Lorenzo, con cinco conquistas cada uno; Mario Fortunato, con seis; y Carlos Bianchi, máximo ganador con nueve.

De esta manera, Arruabarrena sumó un nuevo capítulo a su historia con Boca, al convertirse en uno de los pocos protagonistas que alcanzaron la gloria internacional dentro y fuera de la cancha, consolidando su lugar entre los nombres destacados de la institución.