El femicidio de Denise Viñabal, una joven de 27 años, ha conmocionado a la comunidad de Chicoana, mientras se llevan a cabo investigaciones para esclarecer el ataque perpetrado por su expareja en un Centro de Mediación municipal.

Hoy 16:44

El femicidio de Denise Gisel Viñabal, de tan solo 27 años, ha dejado a la comunidad de Chicoana en estado de conmoción. Este trágico suceso ocurrió el 19 de noviembre en el Centro de Mediación de la Municipalidad, donde la joven asistió junto a su expareja, un oficial de la Policía de Salta, para abordar temas relacionados con sus dos hijas menores.

Los hechos se desencadenaron durante una mediación que, según testimonios posteriores, se tornó violenta. En medio de una discusión, el hombre disparó contra Denise, resultando en su muerte. La autopsia reveló que la joven recibió dos impactos de bala, una evidencia contundente de la gravedad del ataque.

Un aspecto inquietante que ha surgido de las declaraciones de testigos es la calma aparente con la que el agresor abandonó el lugar tras cometer el femicidio. En lugar de huir, se retiró caminando con tranquilidad, dirigiéndose hacia el cementerio de Chicoana. Este trayecto, que abarcó aproximadamente tres kilómetros, ha generado numerosas preguntas sobre su estado mental en ese momento.

Finalmente, el agresor fue localizado cerca del camino a finca Vicic, gravemente herido. Según el Ministerio Público Fiscal, fue encontrado en condiciones críticas y falleció mientras era trasladado al hospital local. Este dato ha llevado a la comunidad a reflexionar sobre la naturaleza del crimen y las circunstancias que rodearon su ejecución.

Un elemento preocupante que ha salido a la luz es la falta de denuncias formales por violencia de género en el historial de la pareja. Aunque no existan registros de denuncias, esto no implica que no hayan ocurrido episodios previos de violencia. La violencia de género sigue siendo un tema delicado, y la implicación de un miembro de la Policía de Salta añade una capa de complejidad a la situación.

La investigación está liderada por la fiscal penal de la Unidad de Femicidios, María Luján Sodero Calvet. Equipos de criminalística y del Departamento de Investigaciones y Criminología del CIF están trabajando intensamente para esclarecer los hechos. Es imperativo que se logre una comprensión clara de la mecánica del ataque para que se haga justicia.

Este caso ha dejado una familia devastada y, lo más lamentable, dos niñas pequeñas han quedado sin sus padres. La comunidad de Chicoana se enfrenta ahora a nuevas preguntas sobre la violencia de género y la protección de las víctimas en situaciones críticas, un aspecto que debe ser abordado con urgencia.