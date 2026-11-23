Durante un allanamiento en Río Gallegos, la Justicia encontró documentación de las empresas del empresario, títulos de vehículos y carpetas de licitaciones. El hallazgo se produjo en el marco de una investigación por narcotráfico y presunto lavado de dinero.

Hoy 18:50

La Justicia Federal de Santa Cruz encontró este lunes 23 de noviembre una importante cantidad de documentación vinculada al empresario Lázaro Báez en un galpón de Río Gallegos que, según la investigación, era utilizado por integrantes de una organización sospechada de transportar y comercializar cocaína en la provincia.

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Durante el procedimiento, los investigadores hallaron cajas con papeles pertenecientes a Austral Construcciones y Kank y Costilla, empresas vinculadas a Báez. También encontraron títulos de automotores, carpetas relacionadas con licitaciones de obras viales y documentación de su grupo familiar.

Además, en el lugar había numerosas camionetas, varias de ellas registradas a nombre de una de las constructoras del empresario. El material secuestrado será analizado para determinar si existe una relación entre la utilización de esos bienes y las actividades ilícitas investigadas.

El hallazgo representa un nuevo avance en la causa que intenta establecer si Báez continuaba administrando propiedades y recursos económicos desde la cárcel, pese a las restricciones judiciales que pesan sobre su patrimonio.

La investigación que vincula a Báez con una presunta organización criminal

La pesquisa está a cargo del fiscal federal Julio Zárate, quien sostiene que el empresario habría dirigido una estructura dedicada a explotar y administrar bienes alcanzados por medidas judiciales.

Según la hipótesis de la Fiscalía, Báez contaba con la colaboración de su pareja, Claudia Noemí Insaurralde, y de Cristian Sebastián Ibáñez, conocido como “Budín”, quien también está investigado como presunto integrante de una organización dedicada al narcotráfico.

La investigación comenzó a partir de una causa por el transporte de cocaína en camiones por Santa Cruz, una actividad que habría comenzado al menos en diciembre de 2025. Durante las intervenciones telefónicas ordenadas por la Justicia aparecieron conversaciones en las que Báez presuntamente impartía instrucciones desde su lugar de detención.

Uno de los puntos que analizan los investigadores es la utilización de propiedades vinculadas al empresario, entre ellas las estancias La Entrerriana y Alquinta, que habrían sido administradas mediante acuerdos de alquiler y otras operaciones comerciales.

En una de las conversaciones incorporadas al expediente, Báez habría expresado: “El dueño de la historia acá soy yo, ni mi familia, ni los otros abogados”, en referencia al manejo de sus bienes.

Entre los elementos que forman parte de la investigación aparece un contrato de alquiler de la estancia La Entrerriana a nombre de Ibáñez, por dos millones de pesos mensuales, además de operaciones ganaderas relacionadas con miles de ovejas.

La Fiscalía también investiga movimientos financieros por aproximadamente $390,9 millones, presuntamente relacionados con la estructura bajo análisis.

Los allanamientos y la situación judicial del empresario

El nuevo hallazgo se suma a los operativos realizados durante noviembre en distintos puntos de Santa Cruz y Buenos Aires, donde las fuerzas federales secuestraron vehículos, documentación, armas y sustancias estupefacientes.

En el marco de esas actuaciones, fueron detenidos varios sospechosos, entre ellos Insaurralde e Ibáñez, mientras que también se dispusieron medidas judiciales sobre propiedades vinculadas al empresario.

Báez permanece detenido y cumple una condena unificada de 15 años de prisión por las causas conocidas como Ruta del Dinero K y Vialidad.

La nueva investigación, por su parte, busca determinar si existió una organización dedicada a utilizar irregularmente bienes sometidos a medidas judiciales y si esas operaciones estuvieron vinculadas con maniobras de lavado de activos.

El descubrimiento de la documentación no constituye por sí mismo una prueba de participación directa de Báez en el tráfico de drogas, pero aporta nuevos elementos a la investigación sobre la administración de su patrimonio y sus presuntos vínculos con integrantes de la organización criminal.