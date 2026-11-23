La muerte de Fernanda Mansilla, estudiante de 21 años en Tucumán, está siendo investigada por la Fiscalía local, que ha ordenado pericias para esclarecer los hechos que rodean su fallecimiento.

Hoy 17:24

La investigación sobre la muerte de Fernanda Mansilla, una estudiante de 21 años, se encuentra en curso en San Miguel de Tucumán. La joven, oriunda de Santiago del Estero, fue hallada sin vida en la habitación que alquilaba, un suceso que ha generado gran preocupación en la comunidad local. Se ha confirmado que ella se encontraba acompañada por un hombre de 27 años, conocido como Carlos Daje, con quien había establecido un vínculo reciente a través de redes sociales.

El trágico evento ocurrió el pasado sábado por la noche, específicamente en una pensión situada en calle Junín al 1200. Según las declaraciones iniciales, Daje abandonó la habitación alrededor de las 21 horas en busca de ayuda, solicitando a una vecina de 76 años que llamara a emergencias, alegando que Mansilla se había descompensado. Este testimonio ha sido clave en los trabajos investigativos realizados por las autoridades.

Al ingresar al cuarto, la vecina encontró a la estudiante inconsciente y sin remera. Ante la urgencia de la situación, tomó la decisión de vestirla antes de que llegara el personal médico. El servicio de emergencias fue notificado, y aproximadamente a las 22.45 horas, efectivos policiales llegaron al lugar tras recibir la alerta correspondiente, confirmando que la joven ya había fallecido.

Hasta el momento, el hombre que acompañaba a Mansilla no ha sido detenido, lo que ha llevado a los investigadores a indagar más sobre las circunstancias previas al suceso. Durante las primeras actuaciones, se entrevistó a otra vecina de 45 años, quien proporcionó información sobre la salud de la estudiante. Esta mujer afirmó que Mansilla estaba bajo tratamiento médico para controlar sus niveles de glucosa, un dato que ha sido registrado en la investigación.

Las autoridades aún no han confirmado públicamente la enfermedad que padecía la joven ni si su estado de salud pudo haber influido en su fallecimiento. La falta de información médica precisa ha generado un ambiente de incertidumbre en la comunidad y entre los familiares de la víctima. Las pericias que se están llevando a cabo se consideran cruciales para determinar si la joven sufrió una descompensación o si existieron otras circunstancias que puedan haber contribuido a su muerte.

La causa está siendo manejada por la Unidad Fiscal de Homicidios II, bajo la dirección del fiscal Carlos Sale. En este contexto, los peritos han realizado las tareas pertinentes en el lugar de los hechos a fin de recolectar elementos que permitan esclarecer los motivos detrás del fallecimiento de Mansilla. El Ministerio Público Fiscal de Tucumán ha confirmado el inicio de las actuaciones necesarias para avanzar en esta investigación, y se espera con atención el resultado de la autopsia que podría arrojar luz sobre lo ocurrido.