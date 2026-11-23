El siniestro vial ocurrió este lunes al mediodía en la intersección de las avenidas Sáenz Peña y Sebastián Ábalos. Las personas involucradas sufrieron lesiones y fueron asistidas inicialmente por transeúntes que circulaban por el lugar.

Hoy 17:19

Un fuerte siniestro vial entre dos motociclistas se registró este lunes al mediodía en la ciudad de Santiago del Estero, dejando como saldo a dos personas heridas y generando preocupación entre quienes transitaban por el sector.

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El accidente ocurrió en la intersección de las avenidas Sáenz Peña y Sebastián Ábalos, en la zona norte de la Capital. Por circunstancias que todavía se intentan establecer, dos personas que se desplazaban en motocicletas protagonizaron una violenta colisión y terminaron tendidas sobre la cinta asfáltica.

La situación provocó alarma entre los conductores y peatones que circulaban por la zona. Varios de ellos se acercaron para brindar asistencia a los heridos mientras aguardaban la llegada de una ambulancia.

De acuerdo con los primeros testimonios, el impacto fue de considerable intensidad, aunque hasta el momento no se confirmó la gravedad de las lesiones que sufrieron los involucrados.

Asimismo, se esperaba la intervención de efectivos policiales para ordenar el tránsito en el sector y llevar adelante las actuaciones correspondientes que permitan determinar las circunstancias del choque.

Por el momento, no trascendieron las identidades de los motociclistas ni mayores precisiones sobre su estado de salud.