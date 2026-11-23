El presidente estadounidense publicó un fotomontaje que recrea el atentado que sufrió en 2024, pero reemplazó su rostro por el del empresario Jensen Huang y agregó un llamativo detalle. La imagen se viralizó tras la reincorporación del ejecutivo a la compañía tecnológica.

Hoy 17:17

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a sorprender en las redes sociales con una particular publicación. Este lunes 23 de noviembre compartió un meme protagonizado por Jensen Huang, el CEO de Nvidia, quien fue reincorporado a la empresa tecnológica después de haber renunciado en medio de un escándalo personal que generó preocupaciones sobre la seguridad nacional.

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La imagen, difundida a través de Truth Social, recrea una de las fotografías más reconocidas de Trump: la que lo muestra con el puño levantado y rodeado de agentes del Servicio Secreto después de sufrir un atentado durante un acto de campaña en julio de 2024, en Pensilvania.

Sin embargo, en esta versión el rostro del mandatario fue reemplazado por el de Huang, mientras que la bandera estadounidense que aparecía en la escena original fue sustituida por una con el logotipo de Nvidia.

El detalle que más llamó la atención fue que, en lugar de levantar únicamente el puño, el empresario aparece sosteniendo un corpiño rojo, una aparente referencia al escándalo por las relaciones extramatrimoniales que reconoció públicamente y que provocaron su salida temporal de la compañía.

La publicación llegó poco después de que Trump celebrara la decisión de la junta directiva de Nvidia de reincorporar a Huang a sus funciones, una medida que el mandatario había respaldado públicamente.

El regreso de Jensen Huang a Nvidia

La compañía confirmó este lunes que Jensen Huang fue restituido como presidente, director ejecutivo y miembro de su junta directiva, luego de que los responsables de la empresa aprobaran su regreso por unanimidad.

El ejecutivo había renunciado a sus cargos a mediados de noviembre, tras conocerse que mantuvo una relación extramatrimonial con una empresaria de origen chino sobre la que existen sospechas de posibles vínculos con los servicios de inteligencia de Beijing. Esas sospechas continúan bajo investigación y no constituyen hechos judicialmente comprobados.

Desde Nvidia explicaron que la decisión de reincorporarlo se tomó después de distintas reuniones y consultas con funcionarios del Gobierno estadounidense. La compañía también indicó que las investigaciones internas relacionadas con el caso continuarán.

Por su parte, Trump celebró el regreso del empresario, al considerar que su liderazgo resulta fundamental para Nvidia y para el desarrollo tecnológico de Estados Unidos. Además, lo calificó como un “gran patriota y un tesoro nacional”.

El mandatario sostuvo que las autoridades estadounidenses no cuentan con pruebas de que Huang haya cometido alguna conducta ilegal y defendió su continuidad al frente de una de las compañías más importantes del sector de la inteligencia artificial.

De esta manera, el particular meme de Trump terminó convirtiéndose en uno de los episodios más comentados de la reincorporación de Huang, combinando una imagen histórica de la política estadounidense con una referencia humorística al escándalo que sacudió a la industria tecnológica.