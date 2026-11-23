El siniestro ocurrió este domingo por la tarde en el barrio Belgrano. Una cámara registró el momento de la colisión entre ambos vehículos. El pequeño permanece internado en el CEPSI, mientras que el motociclista de 16 años también sufrió heridas de consideración.

Hoy 17:21

Un video difundido en las últimas horas permitió conocer cómo se produjo el violento siniestro vial ocurrido este domingo por la tarde en la ciudad de Quimilí, departamento Moreno, donde una motocicleta y una bicicleta protagonizaron una fuerte colisión que dejó a un niño de 8 años internado en grave estado.

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El hecho se registró alrededor de las 17.40, en la intersección de las calles Independencia y Obispo Yanis, del barrio Belgrano. Por causas que todavía se investigan, una motocicleta Morbidelli N330, conducida por un adolescente de 16 años, colisionó con una bicicleta rodado 29 en la que se desplazaba el pequeño.

Las imágenes captadas por una cámara de seguridad muestran el momento del impacto y permiten dimensionar la violencia del choque, que provocó lesiones de consideración en ambos involucrados.

Como consecuencia del siniestro, el niño de 8 años sufrió un traumatismo de cráneo grave. Inicialmente recibió asistencia médica en un centro de salud de Quimilí, pero debido a la complejidad de las lesiones, los profesionales dispusieron su traslado de urgencia al Centro Provincial de Salud Infantil (CEPSI), en la ciudad Capital, donde permanece bajo cuidados especializados.

Por su parte, el adolescente de 16 años que conducía la motocicleta también resultó herido. Según la información oficial, presentó un traumatismo de cráneo y diversas escoriaciones, por lo que fue derivado al Centro Integral de Salud (CIS) Banda para recibir atención médica.

Mientras ambos menores reciben asistencia médica, se investigan las circunstancias en las que se produjo la colisión. El registro audiovisual podría resultar de utilidad para esclarecer la mecánica del siniestro.