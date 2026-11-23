El Servicio Meteorológico Nacional anticipa días de inestabilidad, con posibles precipitaciones y jornadas calurosas. Además, se espera un marcado descenso de las temperaturas hacia mediados de semana.

Hoy 19:24

Después de un fin de semana largo marcado por el calor y las condiciones cambiantes, las lluvias podrían regresar a Santiago del Estero durante las próximas horas. El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa jornadas de inestabilidad, con posibilidades de tormentas y chaparrones, aunque las temperaturas elevadas continuarán siendo protagonistas.

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De acuerdo con el informe actualizado este lunes 23 de noviembre, para esta noche se esperan tormentas aisladas, con probabilidades de precipitación de entre el 10% y el 40%. La temperatura rondará los 29 °C, mientras que los vientos soplarán desde el sector este, con velocidades de entre 23 y 31 kilómetros por hora.

El panorama continuará durante las primeras horas del martes 24 de noviembre. Para la madrugada se anuncian tormentas aisladas, con una temperatura de 20 °C, mientras que durante la mañana podrían registrarse chaparrones y una marca térmica cercana a los 22 °C. En ambos períodos, las posibilidades de lluvia se mantendrán entre el 10% y el 40%.

Sin embargo, el calor no dará tregua durante la tarde del martes. Aunque el cielo permanecerá mayormente nublado y las probabilidades de precipitaciones disminuirán, la temperatura máxima alcanzará los 34 °C. Hacia la noche, con una marca cercana a los 26 °C, podrían regresar las lluvias aisladas.

El cambio más importante llegaría el miércoles 25 de noviembre, cuando se espera un marcado descenso de las temperaturas. El SMN anticipa una mínima de 18 °C y una máxima de 27 °C, es decir, siete grados menos que durante la jornada anterior.

Si bien todavía podrían registrarse lluvias aisladas durante la madrugada del miércoles, las condiciones tenderían a mejorar con el correr de las horas. Para la mañana y la tarde se espera cielo mayormente nublado, mientras que hacia la noche estaría parcialmente nublado.

Esta mejora vendría acompañada de temperaturas más agradables durante el jueves, con una mínima de 19 °C y una máxima de 28 °C. No obstante, el alivio sería breve: el pronóstico extendido anticipa un nuevo ascenso térmico hacia el fin de semana, con máximas que podrían alcanzar los 35 °C el sábado y los 37 °C el domingo.

De esta manera, Santiago del Estero atravesará una semana de importantes contrastes meteorológicos, con posibilidades de precipitaciones en su comienzo, un descenso térmico a mediados de semana y el regreso del calor intenso hacia los últimos días de noviembre.