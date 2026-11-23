Docentes y estudiantes trabajan en dispositivos electrónicos, señalética braille e impresión 3D para mejorar la accesibilidad en espacios educativos. El proyecto podría extenderse a hospitales y otras instituciones públicas de Santiago del Estero.

Hoy 19:13

La Universidad Nacional de Santiago del Estero (UNSE) impulsa un proyecto que busca mejorar la accesibilidad y favorecer la autonomía de las personas con discapacidad visual mediante el desarrollo de herramientas tecnológicas de bajo costo, diseñadas para responder a necesidades concretas de la comunidad.

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La iniciativa, denominada “Tecnologías para la Comunicación de Personas con Discapacidad Visual”, se desarrolla desde la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías, en articulación con el Centro Educativo Integral N° 50, institución dedicada a la atención educativa de personas con discapacidad visual.

El proyecto contempla la fabricación de carteles en braille mediante impresión 3D, aplicaciones informáticas y dispositivos electrónicos de orientación, con el objetivo de facilitar los desplazamientos dentro de edificios y promover una mayor independencia.

En diálogo con Radio Universidad, las docentes Susana Herrera, directora del proyecto, y Adriana Jiménez, ingeniera en Computación, explicaron que la propuesta surgió a partir de experiencias previas de colaboración con el Centro Educativo Integral N° 50.

Herrera señaló que la iniciativa fue seleccionada en una convocatoria de extensión universitaria y responde a necesidades planteadas por la propia comunidad educativa.

Desarrollan dispositivos para orientar a personas con discapacidad visual

Uno de los principales avances del proyecto es el diseño de un sistema de balizas electrónicas que permitirá identificar distintos sectores de un edificio, como baños, comedores, patios y salas de informática.

Según explicó Adriana Jiménez, la tecnología funcionará mediante pequeñas placas electrónicas capaces de emitir señales que serán reconocidas por un receptor que la persona podrá llevar consigo.

Este dispositivo podría incorporarse a una pulsera, un collar o un bastón, de manera que el usuario reciba información para orientarse dentro de una institución sin depender constantemente de la asistencia de terceros.

El desarrollo está a cargo de estudiantes de Programación IV, de la carrera de Programador Universitario en Informática, quienes ya mantuvieron encuentros con docentes del Centro Educativo Integral N° 50 para conocer sus necesidades y evaluar posibles soluciones.

Las herramientas se diseñan con componentes económicos y programas de uso gratuito, buscando que puedan reproducirse y adaptarse a otros espacios.

Señalética braille e impresión 3D para mejorar la accesibilidad

Otra de las líneas de trabajo consiste en la elaboración de carteles en braille mediante tecnología de impresión 3D, que inicialmente estarán destinados a distintas dependencias del Rectorado de la UNSE.

En esta tarea participan docentes y estudiantes del Departamento de Dibujo, especialmente de la asignatura Sistemas de Representación II, quienes trabajan en modelos que posteriormente podrían utilizarse en otras instituciones.

Además, el proyecto incluye una capacitación en modelado e impresión 3D para el personal del Centro Educativo Integral N° 50, con el propósito de facilitar el uso de estas herramientas.

A estas propuestas se suma una aplicación informática desarrollada por egresados de la Licenciatura en Sistemas de Información, destinada a facilitar el manejo de funciones telefónicas por parte de personas ciegas. La herramienta será puesta a prueba en la institución educativa.

Una iniciativa que podría llegar a hospitales y espacios públicos

Las responsables del proyecto destacaron que uno de sus principales objetivos es vincular la formación universitaria con la resolución de necesidades reales de la sociedad.

En ese sentido, la participación de estudiantes permite aplicar conocimientos adquiridos durante sus carreras y, al mismo tiempo, contribuir al desarrollo de soluciones tecnológicas con impacto comunitario.

Si bien los primeros prototipos estarán destinados al Centro Educativo Integral N° 50 y a dependencias de la UNSE, la intención es que los dispositivos puedan implementarse también en hospitales, clínicas y otras instituciones públicas de Santiago del Estero.

De esta manera, la universidad busca avanzar en el desarrollo de tecnologías que contribuyan a eliminar barreras de accesibilidad y favorezcan una mayor independencia para las personas con discapacidad visual.

El proyecto se encuentra en sus primeras etapas de ejecución y continuará desarrollándose durante los próximos meses, con la participación conjunta de docentes, estudiantes y representantes de la comunidad educativa.