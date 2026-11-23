Los papeles de empresas nacionales registraron subas de hasta el 6,3% en Nueva York, mientras que los bonos soberanos también recuperaron terreno. El indicador de JP Morgan retrocedió, aunque permaneció en niveles elevados.

Hoy 19:55

Los activos financieros argentinos registraron una importante recuperación este lunes 23 de noviembre en Wall Street, en medio de una jornada positiva para los principales mercados internacionales. Sin embargo, el riesgo país se mantuvo por encima de los 1.000 puntos básicos, pese al avance de los bonos soberanos y las acciones nacionales.

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El indicador elaborado por JP Morgan se ubicó en 1.027 puntos básicos durante la jornada, después de haber alcanzado las 1.070 unidades el viernes anterior. De esta manera, experimentó una baja significativa, aunque continuó en niveles que reflejaron las dificultades de Argentina para acceder al financiamiento internacional.

En la Bolsa de Nueva York, las acciones argentinas mostraron importantes ganancias. Entre las principales subas se destacaron Globant, con un avance del 6,3%; Grupo Financiero Galicia, con el 5,3%; y Central Puerto, con el 5,1%.

Los bonos soberanos en dólares también registraron una recuperación promedio del 1,5%, luego de las fuertes pérdidas acumuladas durante las jornadas anteriores. La mejora estuvo acompañada por un clima favorable en los mercados internacionales, especialmente en el sector tecnológico.

El impulso de los mercados internacionales

La jornada estuvo marcada por un fuerte repunte de las bolsas estadounidenses, impulsado principalmente por las empresas tecnológicas. En ese contexto, las acciones de Nvidia llegaron a subir un 33%, lo que favoreció el optimismo de los inversores y contribuyó a la recuperación de otros activos financieros.

En Argentina, la actividad bursátil y cambiaria local permaneció suspendida debido al feriado por el Día de la Soberanía Nacional. Por ese motivo, las operaciones con acciones y bonos nacionales se concentraron en los mercados del exterior.

En cuanto al mercado cambiario, las últimas cotizaciones de referencia ubicaron al dólar oficial en $1.600 en el Banco Nación, mientras que el dólar MEP se situó en $1.701 y el contado con liquidación (CCL) en $1.725.

La deuda y el escenario económico

A pesar de la recuperación financiera, los analistas mantuvieron la atención sobre los próximos compromisos de deuda del país. Entre ellos, se destacó el vencimiento de enero, estimado en unos 4.500 millones de dólares, cuya modalidad de pago continuó siendo una de las principales preocupaciones del mercado.

También generó expectativa el tratamiento legislativo de la suspensión de las PASO y su posible impacto sobre el escenario político y económico de 2027.

De esta manera, las acciones y los bonos argentinos lograron recuperar parte de las pérdidas recientes, aunque el riesgo país permaneció en cuatro cifras y dejó en evidencia que todavía persistían importantes desafíos financieros para la economía nacional.