La máxima competencia europea tendrá una nueva jornada este martes y miércoles, con varios futbolistas argentinos como protagonistas. Real Madrid-PSV, Manchester City-Napoli, PSG-Roma y Sporting de Lisboa-Manchester United aparecen entre los cruces destacados.

Hoy 19:34

La Champions League 2026/27 volverá a tener acción esta semana con la disputa de la quinta fecha de la fase de liga, la anteúltima de este año. Serán dos jornadas con partidos importantes para los equipos que buscan meterse entre los ocho primeros y acercarse a la clasificación directa a los octavos de final.

La presencia argentina será uno de los atractivos principales. Este martes, Emiliano Buendía visitará con el Aston Villa al Galatasaray; Nicolás Paz y Maximiliano Perrone jugarán con Como frente al AEK Atenas, mientras que Enzo Fernández estará con el Manchester City ante el Napoli. También tendrá actividad Alan Varela, que viajará con el Porto para enfrentar al Feyenoord.

El miércoles será el turno de otros nombres importantes. Julián Álvarez y el Atlético de Madrid recibirán al Viking; Alexis Mac Allister jugará con el Liverpool frente al Brujas, y Lautaro Martínez buscará sumar con el Inter, que será local ante el Stuttgart.

Además, la Roma, con Paulo Dybala, Nahuel Molina, Matías Soulé y Santiago Castro, tendrá una exigente visita al PSG, uno de los equipos que llega con puntaje ideal. Por su parte, el Manchester United de Mauricio Pochettino, con Lisandro Martínez en el plantel, visitará al Sporting de Lisboa.

La programación de la fecha 5 de la Champions League

Martes 24 de noviembre

14.45: Bodø/Glimt vs. LASK . TV: ESPN 2 y Disney+ Premium.

. TV: ESPN 2 y Disney+ Premium. 14.45: Galatasaray vs. Aston Villa . TV: Disney+ Premium, Fox Sports y DGO.

. TV: Disney+ Premium, Fox Sports y DGO. 17.00: Arsenal vs. Borussia Dortmund . TV: ESPN 2 y Disney+ Premium.

. TV: ESPN 2 y Disney+ Premium. 17.00: Como vs. AEK Atenas . TV: ESPN 3 y Disney+ Premium.

. TV: ESPN 3 y Disney+ Premium. 17.00: Feyenoord vs. Porto . TV: Disney+ Premium, Fox Sports 2 y DGO.

. TV: Disney+ Premium, Fox Sports 2 y DGO. 17.00: Manchester City vs. Napoli . TV: ESPN y Disney+ Premium.

. TV: ESPN y Disney+ Premium. 17.00: Leipzig vs. Lens . TV: Disney+ Premium.

. TV: Disney+ Premium. 17.00: Real Madrid vs. PSV . TV: Disney+ Premium, Fox Sports y DGO.

. TV: Disney+ Premium, Fox Sports y DGO. 17.00: Slovan Bratislava vs. Real Betis. TV: ESPN 4 y Disney+ Premium.

Miércoles 25 de noviembre

14.45: Sabah FC vs. Barcelona . TV: Disney+ Premium.

. TV: Disney+ Premium. 14.45: Slavia Praga vs. Villarreal . TV: ESPN 2, Disney+ Premium y DGO.

. TV: ESPN 2, Disney+ Premium y DGO. 17.00: Atlético de Madrid vs. Viking . TV: ESPN, Disney+ Premium y DGO.

. TV: ESPN, Disney+ Premium y DGO. 17.00: Brujas vs. Liverpool . TV: Disney+ Premium.

. TV: Disney+ Premium. 17.00: Inter vs. Stuttgart . TV: ESPN 4, Disney+ Premium y DGO.

. TV: ESPN 4, Disney+ Premium y DGO. 17.00: Lille vs. Bayern Múnich . TV: ESPN 3, Disney+ Premium y DGO.

. TV: ESPN 3, Disney+ Premium y DGO. 17.00: PSG vs. Roma . TV: ESPN 2, Disney+ Premium y DGO.

. TV: ESPN 2, Disney+ Premium y DGO. 17.00: Shakhtar Donetsk vs. Fenerbahçe . TV: Disney+ Premium.

. TV: Disney+ Premium. 17.00: Sporting de Lisboa vs. Manchester United. TV: Disney+ Premium.

Todos los horarios corresponden a Argentina.