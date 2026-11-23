Peter Schmeichel, histórico arquero de los Diablos Rojos, criticó duramente al defensor argentino después de la goleada por 4-0 ante Liverpool. Lo responsabilizó por algunas acciones defensivas y también cuestionó el presente del equipo dirigido por Mauricio Pochettino.

Hoy 19:00

La dura derrota del Manchester United frente a Liverpool sigue generando repercusiones. Después del 4-0 en Anfield, Lisandro Martínez quedó en el centro de las críticas de una de las grandes figuras de la historia del club: Peter Schmeichel, quien no tuvo contemplaciones con el defensor de la Selección Argentina.

“Estoy harto de hablar de él. Honestamente, estoy harto de hablar de él”, disparó el exarquero danés. Además, cuestionó la actitud del futbolista y apuntó contra sus declaraciones sobre el funcionamiento del equipo: “Es un tipo que critica a la gente de arriba, critica a sus compañeros de equipo. Creo que tiene que rendir mejor que eso, realmente lo creo”.

Schmeichel también hizo referencia al rendimiento defensivo de Martínez durante la goleada y consideró que tuvo responsabilidad en algunas de las acciones que terminaron en gol. “Podés repasar, no todos los goles de hoy, pero sí un par de ellos. Él está ahí, en el centro de eso, y podría haber hecho algo para, al menos, hacer más difícil que Liverpool marcara”, sostuvo.

Schmeichel también encendió las alarmas por el presente del United

Las críticas del histórico arquero no quedaron solamente en el defensor argentino. También trazó un panorama preocupante sobre el momento que atraviesa el conjunto de Manchester, que con Mauricio Pochettino como entrenador continúa en zona de descenso de la Premier League.

“Este equipo parece un equipo que podría descender. Así que ahora el objetivo debería ser evitar el descenso”, advirtió el danés. Y agregó: “Si siguen haciendo esto durante tanto tiempo, va a haber problemas. Nunca va a formar un equipo campeón, no con estos jugadores”.

El cuestionamiento de Schmeichel se suma a las críticas que anteriormente realizaron otras figuras vinculadas al club, como Wayne Rooney, Rio Ferdinand, Nicky Butt y Paul Scholes, quienes también apuntaron contra el rendimiento de Lisandro Martínez.

Los próximos desafíos de Manchester United

El equipo de Pochettino marcha 19° en la tabla de la Premier League, con apenas ocho puntos en once partidos. La goleada ante Liverpool profundizó la crisis y aumentó la presión sobre el entrenador argentino y sus futbolistas.

El próximo compromiso será este miércoles 25 de noviembre frente a Sporting de Lisboa, por la Champions League. Luego, el sábado 28, recibirá a Brentford por la liga inglesa, en un partido clave para intentar comenzar a salir de los últimos puestos.