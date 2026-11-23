La reconocida banda de rock nacional se presentará el próximo 12 de diciembre, en el marco de su gira por el NOA. El espectáculo contará con Caraduras como grupo invitado y las entradas anticipadas ya están a la venta.

Hoy 20:43

La banda de rock nacional Eruca Sativa llegará a Santiago del Estero el próximo sábado 12 de diciembre, en el marco de una gira por el Noroeste Argentino que también incluye presentaciones en Tucumán, Salta y otras provincias de la región.

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El esperado encuentro con el público santiagueño tendrá lugar en el escenario de Bar San Martín, ubicado en calle El Chañar 950, en el barrio Los Flores, a partir de las 21 horas, con una propuesta que promete una noche cargada de rock y música en vivo.

La presentación forma parte del recorrido regional que la agrupación viene desarrollando por distintos escenarios del país, llevando su repertorio a nuevas audiencias y fortaleciendo el vínculo con sus seguidores del norte argentino.

Una noche de rock con Eruca Sativa y Caraduras

El espectáculo también contará con la participación de Caraduras, banda invitada que se sumará a la programación de la jornada.

De esta manera, el público podrá disfrutar de dos propuestas musicales en un mismo escenario, en una fecha que se suma a la agenda de recitales de Santiago del Estero para el cierre del año.

Dónde conseguir las entradas

Las entradas anticipadas ya se encuentran disponibles y pueden adquirirse de manera online a través de la plataforma Passline.

También se habilitó un punto de venta presencial en Local 26, ubicado en Pellegrini 125, en la ciudad Capital.

Con esta presentación, Eruca Sativa volverá a encontrarse con el público santiagueño en una noche que tendrá al rock nacional como protagonista.

El recital será el sábado 12 de diciembre, desde las 21 horas, en Bar San Martín, en el barrio Los Flores.