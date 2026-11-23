La mejor liga de básquet del mundo tendrá una intensa agenda del lunes 23 al domingo 29 de noviembre, con enfrentamientos atractivos y transmisiones por distintas plataformas. El jueves no habrá actividad por el Día de Acción de Gracias en Estados Unidos.

Hoy 20:05

La NBA afrontará una nueva semana de acción con 48 partidos programados entre el lunes 23 y el domingo 29 de noviembre de 2026. El calendario ofrecerá enfrentamientos atractivos entre equipos de ambas conferencias, con una amplia variedad de horarios y opciones para seguir los encuentros desde la Argentina.

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La actividad tendrá una particularidad: el jueves 26 de noviembre no habrá partidos programados en el calendario estadounidense, debido a la celebración del Día de Acción de Gracias. Sin embargo, la competencia regresará el viernes con una extensa jornada de once encuentros.

Entre los cruces más interesantes aparecen Los Angeles Lakers frente a Utah Jazz, Denver Nuggets contra Dallas Mavericks, Oklahoma City Thunder ante Minnesota Timberwolves y San Antonio Spurs frente a Boston Celtics.

Lunes 23 de noviembre: los Lakers salen a escena

La semana comenzará con diez encuentros. Los Angeles Lakers recibirán a Utah Jazz, en uno de los partidos destacados de la jornada. También sobresale el duelo entre Indiana Pacers y Oklahoma City Thunder.

Partido Hora Transmisión Philadelphia 76ers vs. Portland Trail Blazers 21:00 NBA League Pass Charlotte Hornets vs. Memphis Grizzlies 21:00 NBA League Pass Indiana Pacers vs. Oklahoma City Thunder 21:30 NBA League Pass Toronto Raptors vs. Milwaukee Bucks 21:30 NBA League Pass Minnesota Timberwolves vs. Brooklyn Nets 21:30 HBO Chicago Bulls vs. Cleveland Cavaliers 22:00 NBA League Pass New Orleans Pelicans vs. Phoenix Suns 22:00 NBA League Pass Houston Rockets vs. LA Clippers 22:30 NBA League Pass Los Angeles Lakers vs. Utah Jazz 00:00 NBA TV Sacramento Kings vs. San Antonio Spurs 00:00 NBA League Pass

Martes 24 de noviembre: Denver y Dallas, el plato fuerte

La segunda jornada tendrá una agenda más reducida, con apenas tres encuentros. Denver Nuggets y Dallas Mavericks protagonizarán uno de los duelos más atractivos, mientras que Boston Celtics visitará a Washington Wizards.

Partido Hora Transmisión Orlando Magic vs. Detroit Pistons 21:00 NBA League Pass Washington Wizards vs. Boston Celtics 22:00 HBO Denver Nuggets vs. Dallas Mavericks 00:00 HBO

Miércoles 25 de noviembre: Oklahoma City y Minnesota se roban las miradas

La actividad volverá a intensificarse con nueve partidos antes del descanso por Acción de Gracias. Oklahoma City Thunder recibirá a Minnesota Timberwolves, en un cruce que promete ser uno de los principales atractivos de la jornada y que contará con transmisión por ESPN.

Partido Hora Transmisión Philadelphia 76ers vs. Miami Heat 19:00 ESPN Charlotte Hornets vs. Chicago Bulls 21:00 NBA League Pass New York Knicks vs. Cleveland Cavaliers 21:30 NBA League Pass Oklahoma City Thunder vs. Minnesota Timberwolves 21:30 ESPN Milwaukee Bucks vs. Brooklyn Nets 22:00 NBA League Pass Memphis Grizzlies vs. LA Clippers 22:00 NBA League Pass Houston Rockets vs. Phoenix Suns 22:30 NBA League Pass Portland Trail Blazers vs. San Antonio Spurs 00:00 ESPN Golden State Warriors vs. Sacramento Kings 00:00 NBA League Pass

Jueves 26 de noviembre: descanso por Acción de Gracias

La NBA no tendrá encuentros programados para el jueves, según su calendario oficial estadounidense, debido a la tradicional celebración del Día de Acción de Gracias.

La acción se retomará el viernes con una de las jornadas más completas de la semana.

Viernes 27 de noviembre: Spurs y Lakers, un duelo para seguir de cerca

El viernes será el día con mayor cantidad de partidos de la semana, con once encuentros. Entre ellos se destaca el enfrentamiento entre San Antonio Spurs y Los Angeles Lakers, que podrá seguirse a través de Prime Video.

Partido Hora Transmisión New York Knicks vs. Miami Heat 21:00 Prime Video Indiana Pacers vs. Philadelphia 76ers 21:30 NBA League Pass Toronto Raptors vs. Brooklyn Nets 21:30 NBA League Pass Detroit Pistons vs. Milwaukee Bucks 21:30 NBA League Pass Boston Celtics vs. Atlanta Hawks 22:00 NBA League Pass Minnesota Timberwolves vs. Memphis Grizzlies 22:30 NBA League Pass Phoenix Suns vs. Dallas Mavericks 23:00 NBA League Pass San Antonio Spurs vs. Los Angeles Lakers 23:30 Prime Video LA Clippers vs. New Orleans Pelicans 23:30 NBA League Pass Utah Jazz vs. Denver Nuggets 23:30 NBA League Pass Portland Trail Blazers vs. Golden State Warriors 23:30 NBA League Pass

Sábado 28 de noviembre: Milwaukee recibe al Thunder

La jornada del sábado contará con cinco encuentros. Milwaukee Bucks y Oklahoma City Thunder protagonizarán uno de los enfrentamientos principales, mientras que Houston Rockets se medirá con Philadelphia 76ers en un partido televisado por NBA TV.

Partido Hora Transmisión Washington Wizards vs. Orlando Magic 19:00 NBA League Pass Charlotte Hornets vs. Brooklyn Nets 20:00 NBA League Pass Chicago Bulls vs. Indiana Pacers 22:00 NBA League Pass Milwaukee Bucks vs. Oklahoma City Thunder 22:00 NBA League Pass Houston Rockets vs. Philadelphia 76ers 22:30 NBA TV

Domingo 29 de noviembre: Boston y San Antonio, el destacado del cierre

La semana terminará con diez partidos y varios enfrentamientos atractivos. San Antonio Spurs recibirá a Boston Celtics, en uno de los encuentros más esperados de la jornada.

También se destacan los compromisos de Los Angeles Lakers ante Memphis Grizzlies y Golden State Warriors frente a LA Clippers.

Partido Hora Transmisión Cleveland Cavaliers vs. Miami Heat 17:30 NBA League Pass San Antonio Spurs vs. Boston Celtics 18:00 NBA TV Memphis Grizzlies vs. Los Angeles Lakers 18:00 NBA League Pass Utah Jazz vs. Phoenix Suns 19:00 NBA League Pass Toronto Raptors vs. Denver Nuggets 20:00 NBA League Pass Detroit Pistons vs. Orlando Magic 20:00 NBA League Pass New York Knicks vs. Atlanta Hawks 20:00 NBA League Pass Portland Trail Blazers vs. New Orleans Pelicans 20:00 NBA League Pass Golden State Warriors vs. LA Clippers 22:30 NBA League Pass Sacramento Kings vs. Minnesota Timberwolves 23:00 NBA League Pass

Todos los horarios corresponden a la Argentina. Los encuentros señalados a las 00:00 se disputarán en la madrugada del día siguiente, aunque forman parte de la jornada anterior en el calendario de la NBA.

Con 48 partidos distribuidos en seis jornadas de competencia, los fanáticos del básquet tendrán una semana cargada de acción, con enfrentamientos importantes tanto en la Conferencia Este como en el Oeste.