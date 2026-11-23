La mejor liga de básquet del mundo tendrá una intensa agenda del lunes 23 al domingo 29 de noviembre, con enfrentamientos atractivos y transmisiones por distintas plataformas. El jueves no habrá actividad por el Día de Acción de Gracias en Estados Unidos.
La NBA afrontará una nueva semana de acción con 48 partidos programados entre el lunes 23 y el domingo 29 de noviembre de 2026. El calendario ofrecerá enfrentamientos atractivos entre equipos de ambas conferencias, con una amplia variedad de horarios y opciones para seguir los encuentros desde la Argentina.
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La actividad tendrá una particularidad: el jueves 26 de noviembre no habrá partidos programados en el calendario estadounidense, debido a la celebración del Día de Acción de Gracias. Sin embargo, la competencia regresará el viernes con una extensa jornada de once encuentros.
Entre los cruces más interesantes aparecen Los Angeles Lakers frente a Utah Jazz, Denver Nuggets contra Dallas Mavericks, Oklahoma City Thunder ante Minnesota Timberwolves y San Antonio Spurs frente a Boston Celtics.
La semana comenzará con diez encuentros. Los Angeles Lakers recibirán a Utah Jazz, en uno de los partidos destacados de la jornada. También sobresale el duelo entre Indiana Pacers y Oklahoma City Thunder.
|Partido
|Hora
|Transmisión
|Philadelphia 76ers vs. Portland Trail Blazers
|21:00
|NBA League Pass
|Charlotte Hornets vs. Memphis Grizzlies
|21:00
|NBA League Pass
|Indiana Pacers vs. Oklahoma City Thunder
|21:30
|NBA League Pass
|Toronto Raptors vs. Milwaukee Bucks
|21:30
|NBA League Pass
|Minnesota Timberwolves vs. Brooklyn Nets
|21:30
|HBO
|Chicago Bulls vs. Cleveland Cavaliers
|22:00
|NBA League Pass
|New Orleans Pelicans vs. Phoenix Suns
|22:00
|NBA League Pass
|Houston Rockets vs. LA Clippers
|22:30
|NBA League Pass
|Los Angeles Lakers vs. Utah Jazz
|00:00
|NBA TV
|Sacramento Kings vs. San Antonio Spurs
|00:00
|NBA League Pass
La segunda jornada tendrá una agenda más reducida, con apenas tres encuentros. Denver Nuggets y Dallas Mavericks protagonizarán uno de los duelos más atractivos, mientras que Boston Celtics visitará a Washington Wizards.
|Partido
|Hora
|Transmisión
|Orlando Magic vs. Detroit Pistons
|21:00
|NBA League Pass
|Washington Wizards vs. Boston Celtics
|22:00
|HBO
|Denver Nuggets vs. Dallas Mavericks
|00:00
|HBO
La actividad volverá a intensificarse con nueve partidos antes del descanso por Acción de Gracias. Oklahoma City Thunder recibirá a Minnesota Timberwolves, en un cruce que promete ser uno de los principales atractivos de la jornada y que contará con transmisión por ESPN.
|Partido
|Hora
|Transmisión
|Philadelphia 76ers vs. Miami Heat
|19:00
|ESPN
|Charlotte Hornets vs. Chicago Bulls
|21:00
|NBA League Pass
|New York Knicks vs. Cleveland Cavaliers
|21:30
|NBA League Pass
|Oklahoma City Thunder vs. Minnesota Timberwolves
|21:30
|ESPN
|Milwaukee Bucks vs. Brooklyn Nets
|22:00
|NBA League Pass
|Memphis Grizzlies vs. LA Clippers
|22:00
|NBA League Pass
|Houston Rockets vs. Phoenix Suns
|22:30
|NBA League Pass
|Portland Trail Blazers vs. San Antonio Spurs
|00:00
|ESPN
|Golden State Warriors vs. Sacramento Kings
|00:00
|NBA League Pass
La NBA no tendrá encuentros programados para el jueves, según su calendario oficial estadounidense, debido a la tradicional celebración del Día de Acción de Gracias.
La acción se retomará el viernes con una de las jornadas más completas de la semana.
El viernes será el día con mayor cantidad de partidos de la semana, con once encuentros. Entre ellos se destaca el enfrentamiento entre San Antonio Spurs y Los Angeles Lakers, que podrá seguirse a través de Prime Video.
|Partido
|Hora
|Transmisión
|New York Knicks vs. Miami Heat
|21:00
|Prime Video
|Indiana Pacers vs. Philadelphia 76ers
|21:30
|NBA League Pass
|Toronto Raptors vs. Brooklyn Nets
|21:30
|NBA League Pass
|Detroit Pistons vs. Milwaukee Bucks
|21:30
|NBA League Pass
|Boston Celtics vs. Atlanta Hawks
|22:00
|NBA League Pass
|Minnesota Timberwolves vs. Memphis Grizzlies
|22:30
|NBA League Pass
|Phoenix Suns vs. Dallas Mavericks
|23:00
|NBA League Pass
|San Antonio Spurs vs. Los Angeles Lakers
|23:30
|Prime Video
|LA Clippers vs. New Orleans Pelicans
|23:30
|NBA League Pass
|Utah Jazz vs. Denver Nuggets
|23:30
|NBA League Pass
|Portland Trail Blazers vs. Golden State Warriors
|23:30
|NBA League Pass
La jornada del sábado contará con cinco encuentros. Milwaukee Bucks y Oklahoma City Thunder protagonizarán uno de los enfrentamientos principales, mientras que Houston Rockets se medirá con Philadelphia 76ers en un partido televisado por NBA TV.
|Partido
|Hora
|Transmisión
|Washington Wizards vs. Orlando Magic
|19:00
|NBA League Pass
|Charlotte Hornets vs. Brooklyn Nets
|20:00
|NBA League Pass
|Chicago Bulls vs. Indiana Pacers
|22:00
|NBA League Pass
|Milwaukee Bucks vs. Oklahoma City Thunder
|22:00
|NBA League Pass
|Houston Rockets vs. Philadelphia 76ers
|22:30
|NBA TV
La semana terminará con diez partidos y varios enfrentamientos atractivos. San Antonio Spurs recibirá a Boston Celtics, en uno de los encuentros más esperados de la jornada.
También se destacan los compromisos de Los Angeles Lakers ante Memphis Grizzlies y Golden State Warriors frente a LA Clippers.
|Partido
|Hora
|Transmisión
|Cleveland Cavaliers vs. Miami Heat
|17:30
|NBA League Pass
|San Antonio Spurs vs. Boston Celtics
|18:00
|NBA TV
|Memphis Grizzlies vs. Los Angeles Lakers
|18:00
|NBA League Pass
|Utah Jazz vs. Phoenix Suns
|19:00
|NBA League Pass
|Toronto Raptors vs. Denver Nuggets
|20:00
|NBA League Pass
|Detroit Pistons vs. Orlando Magic
|20:00
|NBA League Pass
|New York Knicks vs. Atlanta Hawks
|20:00
|NBA League Pass
|Portland Trail Blazers vs. New Orleans Pelicans
|20:00
|NBA League Pass
|Golden State Warriors vs. LA Clippers
|22:30
|NBA League Pass
|Sacramento Kings vs. Minnesota Timberwolves
|23:00
|NBA League Pass
Todos los horarios corresponden a la Argentina. Los encuentros señalados a las 00:00 se disputarán en la madrugada del día siguiente, aunque forman parte de la jornada anterior en el calendario de la NBA.
Con 48 partidos distribuidos en seis jornadas de competencia, los fanáticos del básquet tendrán una semana cargada de acción, con enfrentamientos importantes tanto en la Conferencia Este como en el Oeste.