El secretario de Finanzas, Federico Furiase, aseguró que la volatilidad de los mercados internacionales afectó a los activos argentinos. Además, sostuvo que el Gobierno contaba con los recursos necesarios para afrontar los próximos vencimientos de deuda.

Hoy 20:00

El secretario de Finanzas de la Nación, Federico Furiase, atribuyó este lunes la reciente suba del riesgo país a la inestabilidad de los mercados internacionales y aseguró que el incremento del dólar no estaba generando un impacto sobre la inflación argentina. Además, sostuvo que el Gobierno tenía garantizado el financiamiento para afrontar sus compromisos de deuda durante este año y el próximo.

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En medio de la preocupación por el comportamiento de las principales variables económicas, el funcionario explicó que Argentina enfrentaba un escenario global marcado por el aumento de las tasas de interés, la volatilidad bursátil y los movimientos del precio del petróleo.

"El mundo está en un contexto internacional muy adverso, muy complicado. Estamos ante un shock internacional muy complejo", afirmó Furiase, quien señaló que las turbulencias financieras afectaban a distintas economías y que Argentina no permanecía al margen de ese escenario.

En ese sentido, el secretario de Finanzas defendió la política económica del Gobierno y destacó que el superávit fiscal y el saldo comercial positivo del sector energético permitían enfrentar las dificultades internacionales en mejores condiciones.

Qué dijo sobre el riesgo país y los vencimientos de deuda

En relación con el riesgo país, que superó los 1.000 puntos básicos, Furiase sostuvo que su incremento no comprometía el funcionamiento del programa económico, debido a que el Estado no necesitaba recurrir al financiamiento internacional para cubrir un déficit fiscal.

"Tenemos superávit fiscal, entonces no tenemos que salir al mundo a financiarnos. La suba del riesgo país desde ese lado no nos pega", aseguró el funcionario.

También afirmó que el programa financiero correspondiente a 2026 y 2027 se encontraba completamente cubierto en términos de dólares, por lo que descartó que el Gobierno dependiera de una nueva colocación de deuda en los mercados internacionales.

El dólar y su posible impacto en la inflación

Respecto del comportamiento del tipo de cambio, Furiase explicó que la apreciación internacional del dólar respondía a un movimiento de los inversores hacia activos considerados más seguros, como los bonos del Tesoro estadounidense.

Según su análisis, este fenómeno había provocado una depreciación de distintas monedas, entre ellas las de Brasil, México y Chile, con consecuencias también para la economía argentina.

Sin embargo, el funcionario aseguró que la suba del dólar no se estaba trasladando a los precios internos y atribuyó esa situación al ordenamiento fiscal y monetario impulsado por la administración nacional.

"Lo importante es que se acompaña de una manera ordenada, donde no está impactando en la inflación", expresó. Además, consideró que las expectativas inflacionarias se mantenían controladas y sostuvo que el movimiento cambiario reciente no debería repetirse durante los próximos meses.

La actividad económica y las elecciones de 2027

Furiase también se refirió a las expectativas sobre los próximos datos de actividad económica y relativizó la posibilidad de que una eventual caída de dos trimestres consecutivos representara una recesión prolongada.

El funcionario sostuvo que la desaceleración había respondido a factores transitorios y anticipó que los indicadores de septiembre mostrarían una recuperación más marcada que los de agosto.

Por otra parte, vinculó parte de la incertidumbre financiera con las elecciones presidenciales de 2027, al considerar que el calendario electoral generaba cautela entre los inversores y podía retrasar decisiones de inversión.

En ese contexto, mencionó que el Gobierno había reprogramado cerca del 50% de los vencimientos de deuda en moneda local para después de octubre de 2027. También hizo referencia a los acuerdos de intercambio de monedas con Estados Unidos y China como parte de las herramientas financieras disponibles.

Finalmente, Furiase expresó su expectativa de que una reducción de la incertidumbre política y una mejora del contexto internacional contribuyeran a disminuir el riesgo país y aliviar las presiones sobre el dólar.