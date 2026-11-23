Tras la victoria de Gimnasia sobre Newell's, solo resta conocer al ganador del cruce entre Boca e Independiente Rivadavia. River, Rosario Central, Instituto y otros cuatro equipos ya aseguraron su lugar entre los ocho mejores.

Hoy 20:25

El Torneo Clausura 2026 ingresó en su etapa decisiva y ya tiene siete equipos clasificados a los cuartos de final. Luego de la victoria de Gimnasia de La Plata por 4-2 sobre Newell's, solo queda pendiente el enfrentamiento entre Boca Juniors e Independiente Rivadavia de Mendoza, que completará el cuadro de los ocho mejores.

La actividad de los octavos comenzó el viernes con la clasificación de Vélez, que igualó 2-2 ante Belgrano y se impuso por 3-1 en la definición por penales. El sábado, Barracas Central sorprendió a Defensa y Justicia con una victoria por 1-0 como visitante, mientras que Independiente superó 2-1 a Argentinos Juniors en La Paternal.

El domingo fue el turno de Rosario Central, que derrotó 3-1 a Gimnasia de Mendoza, y River Plate, que venció por el mismo resultado a Lanús. Por su parte, Instituto de Córdoba consiguió su clasificación después de imponerse 2-1 sobre Huracán.

La última clasificación llegó este lunes, cuando Gimnasia de La Plata derrotó 4-2 a Newell's en un partidazo que necesitó tiempo suplementario. El Lobo avanzó a cuartos y ahora espera por el ganador del encuentro entre Boca e Independiente Rivadavia.

Los cruces de cuartos de final que ya están definidos son:

Instituto vs. River Plate

Rosario Central vs. Barracas Central

Independiente vs. Vélez

Gimnasia de La Plata vs. Boca o Independiente Rivadavia

El último encuentro de octavos se disputará el miércoles 25 de noviembre, desde las 21, en La Bombonera. Boca buscará continuar su camino en el campeonato después de consagrarse campeón de la Copa Sudamericana, mientras que Independiente Rivadavia intentará dar el golpe como visitante.

Los cuartos de final están previstos para el fin de semana del 28 y 29 de noviembre, mientras que las semifinales se disputarán durante el fin de semana del 5 y 6 de diciembre. Ambas instancias se jugarán a partido único, con localía para el equipo mejor ubicado en la fase regular.

La gran final del Torneo Clausura 2026 está programada para el sábado 12 de diciembre, en el Estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata, con presencia de ambas hinchadas.

Además del título, el campeón obtendrá un lugar en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2027 y disputará el Trofeo de Campeones ante Belgrano, ganador del Apertura, el 19 de diciembre en Córdoba.