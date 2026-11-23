El Jardín Botánico de la UNSE será escenario de un concierto especial este domingo 29 de noviembre, desde las 20. Participarán el Ensamble Amigos de la Música y la Orquesta de Cámara Gioia Giovanile, bajo la dirección de Roberto Peralta.

Hoy 20:04

El Jardín Botánico de la Universidad Nacional de Santiago del Estero (UNSE) se prepara para recibir una noche especial de música clásica con la presentación de “Sinfonía en el Jardín”, un concierto que reunirá a destacados músicos y ofrecerá un recorrido por obras de diferentes períodos de la historia musical.

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La propuesta se desarrollará el domingo 29 de noviembre, a las 20 horas, en el auditorio del complejo edilicio del Jardín Botánico, dependiente de la Facultad de Ciencias Forestales de la UNSE, con entrada libre y gratuita. La apertura del auditorio está prevista para las 19.45.

El espectáculo contará con las presentaciones del Ensamble Amigos de la Música y la Orquesta de Cámara Gioia Giovanile, ambos bajo la dirección de Roberto Peralta.

Un recorrido por grandes obras de la música clásica

El programa ofrecerá una selección de composiciones que abarcan distintas épocas, desde el Renacimiento hasta el Clasicismo y el período Biedermeier, con obras de reconocidos autores como Thomas Morley, Joseph Bodin de Boismortier, Joseph Haydn, Wenzel Matiegka y Franz Schubert.

Además, el público podrá disfrutar de interpretaciones solistas de obras de Wolfgang Amadeus Mozart, con Alejandro Biasoni en violín, y de Antonio Vivaldi, con Franco Luna en guitarra.

La propuesta busca acercar la música de cámara a la comunidad santiagueña y brindar un espacio de encuentro cultural en un entorno diferente.

Los músicos que participarán del concierto

El Ensamble Amigos de la Música estará integrado por Juan Manuel Repollés, Martín Thren, Cristóbal González y Luciano Medina, en flauta traversa; Eduardo Aguirre y Susana Rojas, en clarinete; Antonella Banegas, en oboe; Analía Griffa, en fagot; y Matías Cejas, en corno francés.

También participarán Roberto Peralta, en violonchelo; Franco Luna y Ricardo Cianferoni, en guitarra; y Leonardo Gutiérrez, en piano.

Por su parte, la Orquesta de Cámara Gioia Giovanile contará con Camilo López, Alejandro Biasoni y Fernando Brandán, en primeros violines; Délia Chanferoni, Agustina Geréz, Bautista Gambarte y Máximo Loto, en segundos violines; Candela Quinteros e Inés Argañaraz, en violas; Valentina Mena y Boris Becker, en violonchelos; Sofía Chávez, en contrabajo; y Constanza Brandán, en bajo.

La dirección musical estará a cargo de Roberto Peralta, quien encabezará esta propuesta que reunirá a intérpretes de diferentes instrumentos y formaciones.

Una propuesta cultural abierta a toda la comunidad

El concierto “Sinfonía en el Jardín” invita al público a disfrutar de una experiencia musical en el espacio del Jardín Botánico, combinando el repertorio clásico con la participación de músicos vinculados a la actividad cultural santiagueña.

La cita será el domingo 29 de noviembre, a las 20 horas, con ingreso habilitado desde las 19.45 y acceso gratuito para toda la comunidad.