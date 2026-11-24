Una delegación de 110 estudiantes de la Escuela N° 814 "Paula Albarracín de Sarmiento" y del Centro Experimental N° 4 “Máximo S. Victoria” fue recibida por el ministro de Gobierno, Seguridad y Culto, Bernardo Herrera.

Hoy 12:06

El ministro de Gobierno, Seguridad y Culto, Bernardo Herrera, recibió este martes, en representación del gobernador Elías Suárez, a una delegación de 110 alumnos de 1°, 2° y 3° grado de la Escuela N° 814 “Paula Albarracín de Sarmiento” y del Centro Experimental N° 4 “Máximo S. Victoria”, de la ciudad de Fernández, cabecera del departamento Robles.

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El encuentro se llevó a cabo en el Salón de Acuerdos de Casa de Gobierno, junto con docentes y padres de los chicos. Durante la reunión, Herrera destacó la importancia de contribuir con la formación de las nuevas generaciones y resaltó que “las políticas del Gobierno provincial están orientadas a fortalecer el sistema educativo, mejorar los establecimientos escolares y ampliar las oportunidades de acceso a las herramientas necesarias”.

Asimismo, puso especial énfasis en el rol de los docentes y dejó un mensaje para los alumnos: “Cuiden y valoren a sus maestros, porque son personas que entregan su vida y su vocación a la enseñanza. Cada éxito de ustedes también será el éxito de sus docentes”.

Finalmente, el ministro agradeció la visita en nombre del gobernador y alentó a los estudiantes a continuar formándose y trabajando por sus sueños, al señalar que representan el futuro de la provincia.