El desembolso estará destinado a mejorar la seguridad marítima y los sistemas de ciberseguridad en sus territorios de ultramar, en un contexto de expectativa por un fallo relacionado con la explotación petrolera.

Hoy 11:29

El gobierno del Reino Unido, encabezado por Andy Burnham, anunció una nueva partida de 18 millones de libras esterlinas (alrededor de US$23 millones) para reforzar la seguridad de los territorios que administra bajo la denominación de territorios británicos de ultramar, entre los que se encuentran las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur.

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La decisión se conoció en medio de una escalada de tensión diplomática entre Londres y el gobierno de Javier Milei, a cuatro días del pronunciamiento del Tribunal Internacional del Derecho del Mar sobre el pedido argentino para frenar la explotación petrolera en el Atlántico Sur.

Según informó el Ministerio de Asuntos Exteriores británico, los fondos estarán destinados a fortalecer las capacidades policiales, los sistemas de justicia penal, la seguridad marítima y la ciberseguridad, además de mejorar el intercambio de información entre los territorios.

Si bien el comunicado no menciona específicamente a la Argentina ni al conflicto por la soberanía de las Malvinas, el anuncio contempla recursos para hacer frente a amenazas emergentes y a las actividades de lo que Londres considera Estados hostiles.

“Los territorios de ultramar son una parte esencial de la familia de naciones británicas y, en un mundo más peligroso, nuestra seguridad está cada vez más interconectada”, expresó el ministro de Asuntos Exteriores del Reino Unido, Ed Miliband.

Y agregó: “Mediante la mejora de la policía, la justicia y la seguridad, la financiación anunciada hoy contribuirá a protegernos de los actores malintencionados que pretenden perjudicarnos, desde el crimen organizado hasta los ciberdelincuentes y los Estados hostiles”.

El anuncio coincidió con el inicio de una cumbre que reúne en Londres, entre el 23 y el 26 de noviembre, a los representantes de los 14 territorios que el Reino Unido considera de ultramar.

En ese marco, la ministra británica para los Territorios de Ultramar, Uma Kumaran, recibió al presidente de la Asamblea Legislativa de las Malvinas, Jack Ford.

Kumaran es una de las funcionarias británicas que cuestionaron públicamente las medidas impulsadas por la administración de Milei contra las empresas que operan en las islas sin autorización argentina.

El anuncio se produjo en una semana decisiva para la estrategia jurídica y diplomática que lleva adelante el Gobierno argentino en su disputa con el Reino Unido.

Este sábado, el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, con sede en Hamburgo, dará a conocer su decisión sobre las medidas cautelares solicitadas por la Argentina para frenar el proyecto petrolero Sea Lion, impulsado por la compañía israelí Navitas Petroleum y la británica Rockhopper Exploration.

Las empresas prevén iniciar las perforaciones durante 2027 y comenzar la producción comercial de petróleo en 2028.

Durante las audiencias que se realizaron el 10 y el 11 de noviembre en Alemania, la delegación argentina advirtió sobre las consecuencias ambientales y económicas que podría tener la explotación unilateral de recursos naturales en aguas cuya soberanía está en disputa.

El Reino Unido, por su parte, cuestionó la jurisdicción del futuro tribunal arbitral y rechazó que existan razones de urgencia para disponer las medidas reclamadas por la Argentina.

En paralelo al reclamo internacional, la Casa Rosada busca avanzar en el Congreso con la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, que amplía el régimen de sanciones contra las compañías y los proveedores involucrados en la explotación de recursos naturales sin autorización argentina.

Sin embargo, el oficialismo no consiguió reunir el quórum necesario para tratar la iniciativa en la Cámara de Diputados el miércoles pasado y debió revisar su estrategia parlamentaria.

La Cancillería también mantiene abiertos procedimientos sancionatorios contra 60 personas físicas y jurídicas vinculadas con las actividades hidrocarburíferas en las Malvinas.

A la controversia por la explotación petrolera se sumó en las últimas semanas el repudio del Gobierno argentino a la visita de la princesa Ana al archipiélago, que la administración de Milei calificó como una provocación.

Otro de los puntos de preocupación para la Casa Rosada es la reanudación de una ruta marítima entre la ciudad chilena de Punta Arenas y las Malvinas, suspendida desde 2011, cuyo primer viaje está previsto para el 17 de diciembre.

No obstante, el Gobierno busca evitar que el episodio derive en un conflicto diplomático con Chile, país que mantiene su respaldo al reclamo argentino de soberanía sobre las islas.