El vicegobernador participó del acto por el 83° aniversario de la Independencia de la República del Líbano, realizado en la Plaza Árabe. Durante la ceremonia, destacó el aporte de la colectividad al desarrollo de Santiago del Estero y recordó sus propias raíces familiares.

Hoy 11:26

En el marco de las celebraciones por el 83° aniversario de la Independencia de la República del Líbano, el vicegobernador de la provincia, Dr. Carlos Silva Neder, participó esta mañana del acto oficial organizado por la Sociedad Sirio Libanesa de Santiago del Estero en la Plaza Árabe “Dr. Abraham Brahim” de la ciudad Capital.

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En la oportunidad, el vicegobernador puso en valor el rol integrador de la provincia frente a las corrientes migratorias. “Estoy representando al gobernador de la provincia, Elías Miguel Suárez, y a todo el Gobierno y al pueblo de Santiago del Estero para mostrar nuestro acompañamiento a todas las instituciones y, específicamente, a esta entidad que nuclea a tantos descendientes sirios, libaneses y de otras colectividades de origen árabe”, señaló.

En esa línea, Silva Neder hizo hincapié en el espíritu receptivo de los santiagueños y el legado de quienes llegaron al país huyendo de los conflictos bélicos: “Con nuestra presencia demostramos que Santiago del Estero es tierra de encuentro y que supo cobijar precisamente a esos inmigrantes que vinieron aquí porque encuentran una tierra que abraza y donde pueden vivir en paz, porque ellos han venido buscando precisamente la paz”.

Asimismo, resaltó cómo esa integración se tradujo en desarrollo para la región: “A partir de allí pudieron realizarse, constituyendo familias y dando nacimiento a tantos emprendimientos que cimentaron nuestra sociedad, con hombres y mujeres de origen árabe que supieron dar lo mejor para que Santiago del Estero y la República Argentina tengan historia, presente y puedan proyectarse hacia ese futuro venturoso que nos merecemos”.

Raíces y solidaridad

Al referirse a la compleja actualidad que atraviesa el Líbano y Medio Oriente, región golpeada por recurrentes conflictos a lo largo de su historia, el vicegobernador apeló a su propia historia familiar para expresar su cercanía con la colectividad.

“Mi abuelo es oriundo del Líbano; vino una vez terminada la Primera Guerra Mundial y supo afincarse aquí para hacer su familia. Desde allí venimos nosotros, los retoños, manteniendo siempre en alto el orgullo de ser descendientes del Líbano”, afirmó.

Autoridades presentes

Acompañaron al vicegobernador la presidenta provisional de la Cámara de Diputados, Norma Abdala de Matarazzo; el intendente de la Capital, Ing. Mario Benavente; el secretario Legislativo, Dr. Luis Herrera; legisladores provinciales y comunales, funcionarios y representantes de las fuerzas de seguridad.

Por su parte, los anfitriones de la jornada, el presidente de la Sociedad Sirio Libanesa, Edén Habel Sapag, y la titular de la filial local de la Unión Cultural Argentino-Libanesa (UCAL), Lilian Jozami, tomaron la palabra para resaltar la trascendencia histórica de la fecha patria y el valioso aporte cultural, social y económico de la comunidad árabe en territorio santiagueño.