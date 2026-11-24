Los títulos Globales en dólares registran una baja promedio del 1% y el indicador de JP Morgan sube 40 puntos, hasta las 1.072 unidades.

Hoy 11:01

Los bonos argentinos operan nuevamente en terreno negativo este martes y el riesgo país alcanza los 1.072 puntos básicos, tras subir 40 unidades durante la jornada. De esta manera, el indicador elaborado por JP Morgan toca su nivel más alto del año y se acerca al máximo de 1.081 puntos registrado el 24 de octubre de 2025.

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A las 10.20 los bonos Globales en dólares, emitidos bajo legislación extranjera, registran una caída promedio del 1%. El retroceso se produce después de la recuperación que muestran los mercados durante el lunes, cuando la Bolsa porteña permanece cerrada por el feriado.

La tendencia negativa también se refleja en el desempeño acumulado de los activos argentinos. De acuerdo con un reporte de Max Capital, los bonos en dólares acumulan una caída cercana al 7% en los últimos siete días y del 23% desde principios de agosto.

En el mercado accionario, las acciones del Grupo Galicia, uno de los papeles más expuestos a la evolución de la economía local y al comportamiento de los títulos públicos, retroceden casi un 7% en la última semana y alrededor de un 47% desde comienzos de agosto.

Desde Max Capital señalan que los riesgos electorales y los factores externos son los principales elementos detrás de estos movimientos. También advierten que el tipo de cambio todavía no incorpora un nivel de riesgo equivalente al que ya reflejan los bonos y las acciones.

Los factores que presionan sobre el mercado

La directora de Inversión de IMB Capital Quants, Laura Torres, identifica tres elementos que condicionan el comportamiento de los activos argentinos: la escalada del riesgo país, la evolución del precio internacional del petróleo y el debate sobre la continuidad de las reformas económicas.

La suba del indicador por encima de los 1.000 puntos encarece el financiamiento externo para empresas y provincias y dificulta el regreso de la Argentina a los mercados internacionales de deuda. Además, incrementa la demanda de cobertura cambiaria ante la incertidumbre financiera.

Torres también menciona el retroceso del petróleo, que llega a mínimos de tres meses. Si bien una cotización más baja puede moderar los costos de importación energética y las expectativas inflacionarias, también reduce los ingresos previstos por las exportaciones de hidrocarburos, un sector clave para el ingreso de divisas.

Por su parte, el analista técnico Jorge Fedio vincula la volatilidad local con la corrección que atraviesa Wall Street. Según explica, el mercado estadounidense quiebra niveles de soporte que sostienen las cotizaciones durante los últimos meses, lo que profundiza la presión sobre los activos de mayor riesgo.