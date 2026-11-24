La madre de la menor aseguró que el hombre se había ganado su confianza mediante compras y regalos, entre ellos una bicicleta, un televisor y un celular. La investigación quedó a cargo de la Unidad Fiscal de Delitos contra la Integridad Sexual.

Hoy 07:29

Una mujer de 34 años denunció a un abogado y empresario de Santiago del Estero por el presunto abuso sexual de su hija, una adolescente de 13 años que trabajaba como vendedora ambulante en el centro de la ciudad. Según el relato de la madre, el acusado habría aprovechado el vínculo que había establecido con la menor para acercarse a ella y cometer el hecho.

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La presentación fue realizada el lunes, cerca de las 14.30, en la Comisaría de la Mujer y la Familia N° 17 Oeste. La denunciante, domiciliada en el barrio Santa Rosa de Lima, señaló que su hija vendía turrones en distintos puntos del centro y que el hombre solía comprarle mercadería en un bar ubicado en las inmediaciones de plaza Libertad.

De acuerdo con la exposición policial, el acusado habría comenzado a realizarle distintos regalos a la adolescente, entre ellos un televisor, un horno eléctrico, una bicicleta y un teléfono celular Samsung. La mujer sostuvo que ese acercamiento se habría mantenido durante varias semanas y que, aproximadamente un mes atrás, el hombre invitó a su hija a su domicilio para entregarle obsequios.

La madre también relató un episodio ocurrido un domingo por la mañana en un bar. Según su denuncia, el abogado le compró mercadería a la adolescente y abonó mediante una transferencia a su cuenta de Mercado Pago. Al retirarse, habría olvidado sus anteojos de sol sobre una mesa.

La menor decidió llevarlos hasta la vivienda del hombre, ubicada sobre calle Urquiza. Allí, según el relato, el acusado la hizo ingresar y le entregó 20.000 pesos en efectivo como recompensa por haberle devuelto los lentes.

La denuncia sostiene que, antes de retirarse, la adolescente pidió permiso para utilizar el baño. Cuando salió, el hombre le habría ofrecido un vaso de agua. Después de beberlo, perdió el conocimiento, según le contó posteriormente a su madre.

La menor manifestó que, al recuperar la consciencia, encontró al acusado sobre ella, con los pantalones y la ropa interior bajos, mientras la besaba en el pecho. También advirtió que tenía sus propias prendas en una situación similar. Finalmente, logró apartarse y escapar del lugar para contarles lo sucedido a sus padres.

La causa es investigada por la Unidad Fiscal de Delitos contra la Integridad Sexual, a cargo de la fiscal Daniela Yslas. Tras tomar conocimiento de la denuncia, la funcionaria dispuso que la adolescente y su madre se presenten en la Fiscalía para que la menor sea examinada por un médico forense y reciba contención psicológica.