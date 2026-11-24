Drama atravesado por la precariedad económica y las huellas que deja en las relaciones afectivas en el que Giner repite con Oriol Pla y Marina Salas, a quienes dirigió en su aclamada serie "Yo, adicto".

Hoy 07:03

Por Laura Pérez

Para Fotogramas

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Javier Giner sorprendió con la serie 'Yo, adicto' (2024), una catarsis autobiográfica que operaba como una explosión verbal y emocional. Con este debut en el cine como guionista y director traza el camino a la inversa, viajando hacia el interior de unos personajes oscuros como un túnel, donde reina un silencio difícil de soportar. Arranca su relato con una ruptura sentimental que funciona como mecanismo para hablarnos de dos personajes, interpretados por Oriol Pla y Marina Salas, cuyas heridas poco tienen que ver con esa separación.

La apuesta de Giner radica en no analizar, mucho menos explicar, qué es lo que les pasa. Deja que el espectador averigüe el origen de su dolor y su enfado, aunque la tarea resulta ardua en ocasiones. Todo es áspero, incómodo y feo, bebiendo de un cine social naturalista nada complaciente con el espectador. Y en esa propuesta se mantiene firme, dominando su punto de vista y sosteniendo el tono melancólico de un relato atravesado por la precariedad económica y las huellas que deja en las relaciones afectivas. Hay que ser muy valiente para crear unos personajes a los que es tan difícil querer, cuando muchos cineastas primerizos habrían optado justo por lo contrario.

Para buscadores de dramas incómodos y personajes llenos de aristas.