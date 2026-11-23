Miles de peregrinos participaron de las celebraciones patronales en el Santuario Histórico Nacional de Sumampa Viejo. La jornada central incluyó la tradicional procesión con la imagen de la Virgen y una misa solemne presidida por el cardenal Vicente Bokalic.

Hoy 21:17

La localidad de Sumampa vivió este lunes 23 de noviembre una multitudinaria jornada de fe y devoción con motivo de las fiestas patronales en honor a Nuestra Señora de la Consolación de Sumampa, patrona del pueblo santiagueño. Miles de fieles y peregrinos se congregaron en el Santuario Histórico Nacional de Sumampa Viejo para participar de las celebraciones religiosas.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Bajo el lema "María de la Consolación: caminar juntos, escuchar y sembrar la paz", la comunidad compartió una de las festividades religiosas más importantes de Santiago del Estero, que reunió a devotos provenientes de distintos puntos de la provincia y del país.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA VER LA GALERÍA DE IMÁGENES

Uno de los momentos más significativos de la jornada tuvo lugar durante la tarde, con la tradicional procesión de las 18 horas, en la que los fieles acompañaron la sagrada imagen de Nuestra Señora de la Consolación, renovando sus promesas y expresando su agradecimiento a la Virgen.

Posteriormente, a las 19 horas, se desarrolló la Solemne Celebración Eucarística Central, presidida por el cardenal Vicente Bokalic, arzobispo de Santiago del Estero y primado de la Argentina, en el marco de la festividad dedicada a la patrona del pueblo santiagueño.

Durante la mañana también se llevaron adelante distintas actividades religiosas, entre ellas la Misa de Peregrinos, la celebración eucarística y los bautismos, que formaron parte de la jornada central.

Una celebración que reunió a peregrinos de distintos puntos del país

Las fiestas patronales habían comenzado el pasado 11 de noviembre, cuando se realizó la tradicional procesión desde la parroquia hasta el santuario, a lo largo de un recorrido de aproximadamente 3,5 kilómetros.

Desde entonces, numerosos devotos llegaron hasta Sumampa Viejo para participar de las actividades religiosas y rendir homenaje a la Virgen. Muchos peregrinos realizaron extensos recorridos a pie, en bicicleta, a caballo y en motocicleta, como parte de una tradición que se renueva cada año.

La novena se desarrolló hasta el 19 de noviembre, con jornadas de oración y reflexión dedicadas a la familia, la paz y la vida comunitaria. Posteriormente, entre el viernes 20 y el domingo 22, tuvo lugar el Triduo Solemne, que incluyó la peregrinación juvenil, procesiones de antorchas, serenatas y celebraciones eucarísticas.

De esta manera, Sumampa volvió a convertirse en uno de los principales puntos de encuentro de la fe santiagueña, con una celebración que reunió a familias, peregrinos y devotos en torno a una de las advocaciones marianas más importantes de la provincia.

Si bien la jornada central se desarrolló este lunes, las actividades litúrgicas continuarán el martes 24 de noviembre, con misas previstas para las 10 y las 19 horas, destinadas especialmente a los peregrinos que permanezcan en el santuario.