Nuestro país requiere una forma de ejercer el poder que entienda la política como servicio, no para destruir al adversario, sino en escuchar y construir un futuro mejor junto al que piensa distinto.

Hoy 07:12

Por Esteban Bullrich

Para La Nación

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Vivimos tiempos en los que el odio parece haberse convertido en una herramienta legítima de la política. Se insulta para conseguir seguidores, se humilla para demostrar autoridad y se divide para ganar elecciones. Hemos llegado a confundir la agresividad con la fortaleza, la soberbia con la convicción y la destrucción del adversario con el triunfo de las propias ideas.

Pero el odio tiene una característica que sus promotores suelen olvidar: nunca se conforma con destruir al adversario. Termina destruyendo también a quien lo practica y a la sociedad que lo tolera.

Estoy convencido de que la Argentina necesita recuperar una forma de liderazgo que hemos ido perdiendo: el liderazgo espiritual. No hablo de un liderazgo religioso ni de imponer una determinada fe. Hablo de una manera de ejercer el poder que reconoce la dignidad de cada persona, que entiende la política como servicio y que encuentra su verdadera fortaleza en la humildad, el coraje, la esperanza y el amor.

Durante más de veinte años estudié a los grandes líderes de la historia. Quise comprender qué tenían en común aquellos hombres y mujeres que habían conseguido transformar sus sociedades. Descubrí que los más extraordinarios no fueron necesariamente quienes acumularon más poder, sino quienes supieron ponerlo al servicio de algo más grande que ellos mismos.

Nelson Mandela pasó veintisiete años preso y salió sin buscar venganza. Podría haber utilizado su enorme autoridad moral para alimentar el resentimiento contra quienes lo habían encarcelado. Eligió, en cambio, construir una nación donde sus antiguos enemigos pudieran convivir. Abraham Lincoln gobernó durante una guerra civil que desgarró a su país. Cuando llegó el momento de pensar en la reconstrucción, no propuso humillar a los derrotados, sino reconciliar a los estadounidenses. Comprendió que una nación no se reconstruye sobre el odio de una mitad hacia la otra. Mahatma Gandhi convirtió la no violencia en una herramienta de transformación política. Martin Luther King luchó contra una injusticia profunda sin renunciar a la convicción de que el amor podía vencer al odio.

Ninguno de ellos fue débil. Ninguno confundió el perdón con la impunidad ni el diálogo con la renuncia a sus principios. Por el contrario, necesitaron un coraje extraordinario para resistir la tentación de responder al odio con más odio. Porque odiar es fácil. Lo difícil es comprender. Descalificar es fácil. Lo difícil es escuchar. Destruir es fácil. Lo difícil es construir algo que sobreviva a nuestras diferencias.

La Argentina lleva demasiados años atrapada en una lógica que divide a sus ciudadanos entre buenos y malos, patriotas y traidores, amigos y enemigos. Cambian los gobiernos, cambian los protagonistas, cambian los discursos, pero permanece la misma tentación: creer que nuestro país será mejor cuando desaparezcan quienes piensan distinto.

Esa idea no solamente es equivocada. Es profundamente antidemocrática.

La democracia no consiste en que todos pensemos igual. Consiste en que podamos convivir, discutir y construir acuerdos precisamente porque pensamos distinto. El adversario político no es un enemigo al que debemos destruir. Es un ciudadano que tiene tanto derecho como nosotros a imaginar el futuro de la Argentina.

Esto no significa renunciar a nuestras convicciones. Yo tengo las mías y las he defendido con firmeza durante toda mi vida pública. He denunciado lo que consideré injusto, he enfrentado decisiones con las que no estaba de acuerdo y he cometido errores que hoy puedo reconocer. Pero aprendí que la firmeza de las convicciones no necesita alimentarse del desprecio hacia los demás.

También aprendí que reconocer un error no nos hace más débiles. Nos hace más humanos y, muchas veces, más creíbles.

El liderazgo espiritual comienza cuando dejamos de preguntarnos cuánto poder podemos conseguir y empezamos a preguntarnos para qué queremos ese poder.

El papa Francisco, a quien tuve la gracia de conocer personalmente y con quien construí una relación muy especial, me enseñó mucho sobre esta diferencia. Siempre me habló de un Dios bueno, cercano, misericordioso. Un Dios que no disfruta castigando, sino que nos invita permanentemente a amar.

Francisco comprendía que la autoridad moral no nace de imponer miedo, sino de despertar esperanza. Su insistencia en construir puentes, incluso con quienes pensaban radicalmente distinto, no era ingenuidad. Era una comprensión profunda de la naturaleza humana. Sabía que nadie cambia verdaderamente cuando es humillado y que ninguna sociedad encuentra la paz cuando una parte celebra el sufrimiento de la otra.

Mi enfermedad también transformó mi manera de entender el liderazgo. Cuando recibí el diagnóstico de ELA, mi vida comenzó a cambiar de una manera que jamás había imaginado. Mi enfermedad es de inicio bulbar, por eso lo primero que perdí fue la voz. Para alguien que había dedicado buena parte de su vida a la política, a dar discursos, a debatir y a intentar convencer con la palabra, perder la capacidad de hablar fue un golpe enorme.

Después llegaron otras pérdidas físicas, hasta quedar prácticamente inmóvil. Pero descubrí que había algo que la enfermedad no podía quitarme: mi libertad para decidir cómo responder a lo que me estaba pasando.

Perdí la voz, pero no mis convicciones. Perdí la capacidad de moverme, pero no la de amar. Y comprendí que el verdadero liderazgo no depende de nuestra capacidad de hablar, sino de nuestra capacidad de servir. Podía vivir dominado por la bronca, el resentimiento y la desesperación. O podía intentar transformar ese dolor en una oportunidad para amar y servir.

No siempre es fácil. Hay días de tristeza, frustración y enojo. No pretendo presentar el sufrimiento como una bendición. Pero esta experiencia me enseñó que la verdadera fortaleza no consiste en dominar a los demás, sino en aprender a gobernarnos a nosotros mismos. Y eso también vale para quienes gobiernan un país.

Un dirigente incapaz de controlar su odio difícilmente pueda conducir una sociedad hacia la paz. Un líder que necesita humillar para sentirse fuerte termina convirtiendo sus propias inseguridades en problemas colectivos.

La Argentina necesita líderes capaces de pedir perdón, de reconocer los méritos de sus adversarios y de sentarse a construir acuerdos duraderos. Necesitamos recuperar la educación como una causa común, combatir la pobreza sin convertirla en una disputa partidaria y construir instituciones que estén por encima de las personas.

Pero sería demasiado cómodo exigirles todo esto solamente a los políticos.

El odio también crece en nuestras conversaciones familiares, en las redes sociales, en los medios de comunicación y en nuestra incapacidad cotidiana de escuchar a quien piensa distinto. Cada vez que deshumanizamos al otro contribuimos a construir el país que después criticamos.

Por eso, el liderazgo espiritual no es una responsabilidad exclusiva de quienes ocupan cargos públicos. Es una invitación a todos los argentinos. A los empresarios, para que comprendan que el éxito también se mide por el bienestar que generan. A los docentes, para que enseñen a pensar y no a repetir. A los periodistas, para que busquen la verdad sin alimentar innecesariamente la confrontación. A las familias, para que eduquen en el respeto y en el valor de la palabra. Y a los dirigentes políticos, para que recuerden que el poder es transitorio, pero las heridas que pueden provocar sus palabras permanecen mucho tiempo.

Creo profundamente en la posibilidad de una Argentina distinta. No porque ignore nuestras dificultades, sino porque conozco nuestra capacidad de superarlas.

El liderazgo espiritual no promete una sociedad sin conflictos. Propone algo mucho más valioso: una sociedad capaz de resolverlos sin destruirse. No nos pide abandonar nuestras ideas, sino defenderlas sin abandonar nuestra humanidad.

Jesús nos dejó una enseñanza que sigue siendo revolucionaria dos mil años después: amar incluso a nuestros enemigos. No nos pidió que estuviéramos de acuerdo con ellos, ni que justificáramos sus errores. Nos pidió algo mucho más difícil: que nunca dejáramos de reconocer su dignidad. Esa es, para mí, la esencia del liderazgo espiritual.

Al final de nuestra vida, nadie nos preguntará cuántos enemigos derrotamos, cuántas discusiones ganamos o cuánto poder acumulamos. Lo que verdaderamente importará será cuánto amamos, cuánto servimos y qué huella dejamos en los demás.

Hoy, cuando mi cuerpo está inmóvil y mis palabras nacen del movimiento de mis ojos, siento más que nunca que todavía tengo mucho para dar. Porque mientras podamos amar, siempre tendremos algo para ofrecer. El odio puede ayudarnos a ganar una elección. Pero nunca nos ayudará a construir una nación. Porque el odio no se vence con más odio. Se vence con amor, con coraje y con la decisión de reconocer en el otro, incluso en quien piensa distinto, a un hermano.