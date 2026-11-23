El hecho ocurrió durante la tarde-noche de este lunes en un comercio ubicado sobre la Ruta Nacional 89. Una posible falla en un compresor habría provocado el siniestro, que dejó importantes daños materiales, aunque no se registraron heridos.

Hoy 21:36

Una fuerte explosión provocó importantes destrozos en una gomería de Quimilí durante la tarde-noche de este lunes 23 de noviembre. El estallido se registró en un establecimiento ubicado a la vera de la Ruta Nacional 89, donde parte de la estructura quedó reducida a escombros.

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El episodio afectó a la gomería "El Amanecer", cuyo techo de chapa terminó retorcido y desplomado, mientras que varias paredes de mampostería cedieron por la fuerza de la explosión. En el predio quedaron esparcidos ladrillos, chapas y otros restos de la construcción, evidenciando la magnitud de los daños materiales.

De acuerdo con las primeras informaciones, el estallido se habría originado por una falla en un compresor que se encontraba en el comercio. El equipo también resultó destruido, aunque por el momento no se conocen precisiones técnicas que permitan establecer con certeza qué provocó la explosión.

Pese a las graves consecuencias sobre la infraestructura del negocio, no se registraron personas heridas ni víctimas fatales. Las imágenes obtenidas en el lugar muestran los destrozos ocasionados por el estallido, que comprometió buena parte de la estructura del establecimiento.

Tras lo sucedido, efectivos policiales y personal de emergencias médicas acudieron al sector para intervenir en el procedimiento. Hasta el momento, no trascendieron mayores detalles sobre las actuaciones realizadas para determinar las circunstancias del siniestro.