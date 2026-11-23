Una vecina denunció el robo de una bolsa con zapatillas y la rotura del parabrisas de su automóvil. Los damnificados aseguran que el presunto responsable ya había sido señalado por hechos similares y aportaron grabaciones de cámaras de seguridad.

Hoy 21:22

La preocupación crece entre los vecinos de la manzana 63 del barrio Siglo XXI, ubicado en la zona sur de la ciudad Capital, donde una familia denunció un nuevo episodio de inseguridad que incluyó el robo de pertenencias y daños en un automóvil. Los damnificados señalaron a un hombre del sector como responsable y aseguran que situaciones similares se vienen repitiendo desde hace tiempo.

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Según relató una de las personas afectadas a Diario Panorama, el acusado primero se habría llevado una bolsa que contenía zapatillas y posteriormente habría arrojado una piedra que impactó contra el parabrisas de su vehículo, provocando su rotura. "Primero me ha robado una bolsa con zapatillas y después me ha tirado un cascotazo, me ha pegado en el parabrisa del auto y me ha roto el parabrisa", expresó.

La denunciante aseguró que la secuencia quedó registrada por cámaras de seguridad y proporcionó material audiovisual a este medio. Además, sostuvo que el hombre señalado sería el mismo que anteriormente había protagonizado otros incidentes relacionados con las instalaciones de agua de viviendas del sector.

Cabe recordar que anteriormente se había denunciado el robo de un medidor de agua en la misma manzana, episodio en el que los vecinos también señalaron al mismo hombre como presunto responsable. Ante esta nueva situación, los residentes del sector aseguran que viven con temor a sufrir nuevos robos y reclaman medidas que les permitan recuperar la tranquilidad.



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La persona damnificada también manifestó que, luego de difundir lo sucedido, recibió cuestionamientos por haber expuesto públicamente la situación. Sin embargo, sostuvo que su principal preocupación es evitar nuevos episodios y proteger tanto sus pertenencias como a su familia.

Finalmente, el denunciante aseguró que ya realizó la correspondiente presentación policial y obtuvo una prohibición de acercamiento, aunque todavía no se cuenta con documentación oficial que permita precisar el alcance de esa medida. También indicó que tenía previsto acudir a la Fiscalía para avanzar con el caso, mientras los vecinos esperan respuestas ante las reiteradas situaciones que denuncian en el sector.