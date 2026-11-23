El joven de 26 años fue interceptado durante un recorrido preventivo en el barrio Almirante Brown. Cumplía una medida judicial por una causa de amenazas y daños, y circulaba en una motocicleta que tenía pedido de secuestro.

Hoy 21:40

Un joven de 26 años fue aprehendido en el barrio Almirante Brown de la ciudad Capital, luego de intentar escapar de efectivos policiales que realizaban recorridos preventivos. Durante el procedimiento, los uniformados descubrieron que llevaba colocada una tobillera electrónica y circulaba en una motocicleta con pedido de secuestro por robo.

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El hecho se registró en inmediaciones de calle 16 y Cuarto Pasaje, donde personal de la Comisaría Comunitaria N.º 7 advirtió la presencia de un hombre que se desplazaba en una motocicleta en actitud sospechosa.

Según informaron fuentes policiales, al observar a los efectivos, el motociclista intentó darse a la fuga. Sin embargo, fue interceptado a pocos metros y posteriormente identificado.

Durante el control, los policías constataron que el joven tenía colocada una tobillera electrónica y portaba el dispositivo complementario de monitoreo judicial. Se estableció que cumplía esa medida en el marco de una causa por amenazas y daños.

La motocicleta tenía pedido de secuestro

Al verificar el vehículo, los uniformados comprobaron que se trataba de una Honda Wave de 110 cc, que no tenía chapa patente colocada y presentaba un evidente estado de deterioro.

Cuando fue consultado sobre la procedencia del rodado, el sospechoso no pudo presentar documentación ni justificar su tenencia, por lo que los efectivos realizaron las averiguaciones correspondientes.

Tras consultar los registros policiales, establecieron que la motocicleta tenía un pedido de secuestro vigente, relacionado con una denuncia por sustracción radicada en la Comisaría Comunitaria N.º 6.

Ante esta situación, la Fiscalía interviniente dispuso la aprehensión del joven y el secuestro de la motocicleta. El sospechoso fue trasladado a sede policial, donde quedó a disposición de la Justicia mientras continuaron las actuaciones correspondientes.