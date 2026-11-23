El Ministerio de Salud confirmó la salida de Esteban Leguízamo y Carlos Zamparolo de la conducción del organismo. Verónica Gabriela Pérez y Elizabeth Ana Osterberg fueron designadas para ocupar los principales cargos.

Hoy 21:48

El Gobierno nacional anunció este lunes 23 de noviembre una importante renovación en la conducción del PAMI, la obra social que brinda cobertura médica a jubilados y pensionados de todo el país. La medida implicó el desplazamiento de sus dos máximas autoridades y la designación de nuevas funcionarias para encabezar el organismo.

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A través de un comunicado oficial, el Ministerio de Salud de la Nación confirmó que Esteban Leguízamo dejó su cargo como director ejecutivo del PAMI, mientras que Carlos Zamparolo fue apartado de la subdirección ejecutiva.

En sus reemplazos, el Ejecutivo designó a Verónica Gabriela Pérez como nueva directora ejecutiva y a Elizabeth Ana Osterberg como subdirectora ejecutiva, quienes tendrán a su cargo la conducción de una de las instituciones más importantes del sistema de salud argentino.

Quiénes son las nuevas autoridades del PAMI

Desde el Ministerio de Salud destacaron especialmente la trayectoria de Verónica Gabriela Pérez, quien ya contaba con experiencia dentro de la estructura del organismo.

En el comunicado oficial, la cartera sanitaria señaló que la funcionaria había demostrado "capacidad de conducción, conocimiento técnico y compromiso con una administración eficiente" durante su desempeño institucional.

Asimismo, el Gobierno sostuvo que "su designación permitirá dar continuidad a las políticas de transformación institucional y profundizar una gestión enfocada en resultados concretos para los afiliados".

Por su parte, Elizabeth Ana Osterberg asumirá la subdirección ejecutiva, en el marco de la reorganización anunciada por las autoridades nacionales.

Los objetivos de la nueva conducción

El Ministerio de Salud también agradeció a los funcionarios salientes, Esteban Leguízamo y Carlos Zamparolo, por "su dedicación y compromiso durante sus respectivas gestiones al frente del organismo".

En cuanto a los objetivos de esta nueva etapa, el Ejecutivo señaló que la conducción tendrá como prioridad garantizar una administración eficiente de los recursos y mejorar la atención de los jubilados y pensionados que reciben prestaciones a través del PAMI.

De esta manera, el Gobierno concretó una renovación de las principales autoridades de la obra social, con la intención declarada de profundizar los cambios administrativos y dar continuidad a las políticas de gestión impulsadas desde el Ministerio de Salud.