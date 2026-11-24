La tragedia humanitaria en Gaza no tiene límites. Solo hay un límite autoimpuesto en la conciencia que silencia, oculta o distrae, que parece olvidar lo que sigue pasando. Ahora que los crímenes de guerra con drones y misiles son por goteo, la muerte acecha en vísperas del invierno. Viene camuflada de frío, intemperie, desnutrición, inundaciones, pestes y la deliberada política genocida del estado sionista de Israel que condena al hambre al pueblo palestino.

Hoy 06:52

Por Gustavo Veiga

Para Página 12

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La línea amarilla establecida de modo unilateral por el régimen de Benjamin Netanyahu es difusa. Un campo fértil utilizado por el ejército invasor para matar a discreción. Ese color, el amarillo, es aquel que los nazis utilizaban para identificar a los judíos con una estrella. La historia se repite de otro modo, pero usa el mismo significante. Un color que segrega, que marca dónde se vive y dónde no.

A la demolición de la Franja, donde 350 mil familias perdieron sus hogares y quedaron hacinadas en carpas, sigue la muerte planificada. Se articula con el clima, con campamentos anegados por las lluvias, carpas destruidas y la desesperación de no saber a dónde ir. La crisis humanitaria se visibiliza a cielo abierto, donde alrededor solo queda tierra yerma, escombros y un cielo que solo trae malas noticias por las bombas que pueden caer en cualquier momento.

El alto el fuego del 10 de octubre de 2025 fue sistemáticamente violado por Israel. Unas 1.650 personas han sido asesinadas y 6.144 heridas desde aquella fecha. La estadística tenía vigencia hasta el sábado en que se agregaron tres palestinos más al obituario. Iban en una camioneta que cargaba comida. Para las tropas de ocupación eran del ala militar de la Yihad Islámica. Su argumento suele ser ese. Invariable.

En los campamentos donde 270 mil familias llevan más de tres años viviendo en condiciones extremas, es donde hoy la vida vale menos que un nuevo shekel israelí. La moneda impuesta en Palestina, ya que el país no tiene la propia. Con la llegada de la temporada de lluvias, la situación es calamitosa. El último parte local arrojó que 7.500 familias corren riesgo de inundaciones y 2.500 de ellas necesitan ser reubicadas de urgencia para evitar una catástrofe mayor.

Las imágenes de niños pequeños con el agua hasta la cintura, tiritando, sin escapatoria, interpelan sobre qué se está haciendo en el lugar para evitarlo. Noviembre llegó con tormentas, como si el mar Mediterráneo se fuera a tragar los campamentos.

La Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) calculó que más de 220 mil gazatíes fueron afectados. Los que quedaron a salvo del agua tampoco tienen una gran opción. Viven en edificios en ruinas por los bombardeos israelíes, que pueden derrumbarse sin previo aviso.

Las autoridades palestinas advierten que unas 200 mil tiendas de campaña están totalmente desgastadas y deben ser reemplazadas de inmediato antes de que el clima continúe empeorando. Los partes de UNICEF ya son como el Informe de Brodie de Borges. Describen un destino que se repite, donde las víctimas son siempre las mismas. Pequeños de 4, 5 y 8 años como los que describió la directora de la organización, la estadounidense Catherine Russell: “Estos niños y su madre murieron porque no tenían un lugar seguro donde dormir. Esa es la realidad que se vive hoy en Gaza”, explicó.

La familia falleció cuando una duna se derrumbó sobre la tienda en la que se refugiaba en Deir al Balah, en el centro de Gaza, tras las fuertes lluvias caídas a mediados de noviembre. Muy cerca de allí, Samar, una niña de 7 años que se vio obligada a huir de su casa en Jabalia, al norte de la Franja, vive ahora en una carpa que se inundó. “Mi ropa está empapada y no tengo donde dormir”, cuenta. Las lluvias que arrasaron a su paso lo que encontraron destruyeron las tiendas por el peso del agua.

La tragedia humanitaria perdió espesura en los medios. Israel cambió su estrategia de limpieza étnica, y las víctimas hoy no se cuentan de a miles. Son a puñados, pero de manera invariable repiten un patrón de comportamiento. Se estima que alrededor de 950 mil personas desplazadas viven en zonas expuestas a inundaciones. De ellas, 400 mil se encuentran en áreas de riesgo extremo, y casi la mitad son niños y niñas, denuncia UNICEF. “Lo peor del invierno aún está por llegar”, señala Russell.

Los índices de mortalidad infantil pueden incrementarse mientras en los campamentos los palestinos se preparan para afrontar su cuarto invierno en condiciones extremadamente difíciles. Dice la organización que “las bajas temperaturas se suman a unas condiciones de vida ya muy precarias y aumentan los riesgos para la infancia más vulnerable, especialmente los recién nacidos”.

En 2025 se informó de la muerte de 11 niños y niñas por hipotermia. “Sin una protección adecuada frente al frío y la humedad, existe el riesgo de que se repitan situaciones similares durante los próximos meses”, alerta UNICEF. Como fuere, parece que la ayuda humanitaria no alcanzará.

“En la primera semana de noviembre, llegamos a al menos 10.000 niños y niñas con ropa de invierno y mantas térmicas. También distribuimos lonas para las familias cuyas tiendas se han inundado y apoyamos los trabajos de drenaje y retirada de aguas residuales y pluviales en más de 50 lugares”, explicó la organización para la infancia que depende de Naciones Unidas.

Sus informes coinciden en general con los de UNRWA (la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo), que en su origen fue creada como una organización temporal. Pero la situación de 5,9 millones de refugiados palestinos, distribuidos en diferentes países, obligó a renovar periódicamente su mandato desde 1949 en que se creó, prorrogándolo cada año que pasó. Unos 395 de sus voluntarios fueron asesinados por el estado sionista desde la invasión de Hamas a Israel el 7 de octubre de 2023.

La dimensión del genocidio planificado por Netanyahu y su gabinete de fanáticos está dada por algunas cifras. Se estima que 1,98 millones de personas, que representan el 94 % de la población de Gaza, necesitan refugio y asistencia en materia de artículos no alimentarios. UNICEF pide con urgencia “a las autoridades israelíes que permitan la entrada inmediata de bombas, generadores, piezas de repuesto y otros materiales necesarios para reparar las infraestructuras de agua y saneamiento”.

Entre el 7 y el 8 de noviembre, las aulas de la ciudad de Gaza y Khan Younis quedaron inaccesibles. La asistencia de estudiantes disminuyó de modo considerable en semejantes condiciones, informó la UNRWA, la agencia que Israel vetó con una ley de su propio Congreso y que siempre pretendió que Naciones Unidas disolviera porque la acusa de parcialidad. El hecho no tiene precedentes en la violación de inmunidades que se le otorgan a las misiones o agencias de la ONU desde 1946.